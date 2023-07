Kitajski poslovnež kupil Dormeo: kralj vzmetnic ostal tudi brez maloprodaje

Nedavno smo pisali, da je eden najbogatejših Slovencev Sandi Češko zaradi finančnih težav prodal blagovne znamke Dormeo. Blagovne znamke Dormeo, Delimano, Rovus in Top Shop imajo že novega lastnika, to je Darko Horvat, sicer znan kot ustanovitelj propadlega pidovskega imperija Aktiva, so pisale Finance.

Studio Moderna je zdaj po prodaji blagovnih znamk prodal še svojo prodajo na drobno. To je kupil diskontni prodajalec ležišč Matratzen Concord iz Nemčije, je za Finance povedal ustanovitelj in lastnik Studia Moderna Sandi Češko. Za preostali del skupine, ki naj bi bila pred bankrotom, se rešitve še iščejo.

Družba Matratzen Concord je v lasti kitajskega poslovneža, ki je bil tudi dobavitelj Studia Moderne. Del, ki ga je družba iz Nemčije sedaj kupila od Studia Moderne, predstavlja približno četrtino dosedanjih prihodkov, navaja časnik.

Delajo prestrukturiranje

»Za ostale dele Studia Moderne še delamo prestrukturiranje, več še ne morem povedati,« je za Finance povedal Češko.

Češko je lani aprila prek finančne holdinške družbe Studio Moderna Founders znova prevzel nizozemsko družbo Studio Moderna Holdings, ki jo je pred tem prodal skladom različnih vlagateljev. Po navedbah časnika je bila družba že takrat v težavah, ki so jih poglobili ruski napad na Ukrajino in sankcije proti Rusiji.

Zaposleni so danes dobili majske plače

Kot je danes za Finance povedal Češko, so zaposleni v Studiu Moderna danes dobili majske plače. »Ne načrtujemo, da bi z izplačili junijske plače in naprej zamujali,« je dodal.