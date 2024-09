Kisla župa je bila tudi dobrodelna, pomagali so fantku Dinu z rakom na ledvicah

Potem ko jim je pred tednom dni ponagajalo vreme, saj je ves dan deževalo, je članom Športno, kulturno-turističnega društva (ŠKTD) Lutverci iz Občine Apače minulo soboto uspelo pod streho spraviti prvo tekmovanje v kuhanju priljubljene jedi, štajerske kisle juhe oziroma župe, kot pravijo po domače.

Na nogometnem igrišču se je zbralo 11 ekip, kar so organizatorji označili kot solidno za prvič, v vsaki ekipi pa so bili najmanj trije in vse tja do ducat kuharjev in pomagačev. Organizator je priskrbel osnovne sestavine: plečko, svinjske nogice, želodce in srček ter korenček, krompir, čebulo, vsak kuhar pa je lahko dodal tudi kaj svojega. Kuhalo se je dobri dve uri v kotlu in pod plinom, nekatere ekipe pa so uporabile bukova drva.

Zakurili so pod kotli.

Strokovna komisija, ki je ocenjevala, katera je najboljša.

11 ekip se je pomerilo.

Sodelujoči so izkupiček namenili fantku Dinu, ki ga čaka dolgoletno zdravljenje.

Ocenjevala je stroka

Organizatorji so zelo ponosni, da je najboljše štajerske kisle juhe ocenjevala komisija, katere predsednik je bil strokovni učitelj kuharstva na Srednji šoli za gostinstvo in turizem (SŠGT) Radenci Dušan Zelko, zraven pa sta bila še pedagoginja Tina Himelrajh in radijec Gregor Lasecky, ki so ves čas opazovali, kaj se dogaja okrog pultov ter seveda v kotlu. Komisija je ločeno ocenjevala kuharski izdelek ter urejenost delovnega mesta in higieno, kar so organizatorji na koncu nagradili. Na večini delovnih miz je bilo veliko sladkih in mesnih dobrot ter različnih kapljic, kar so obiskovalci in sotekmovalci lahko brezplačno degustirali. Izstopala je ekipa Kmetije Zamuda iz Stare Nove vasi, saj je bila njihova miza ves čas polna domačih dobrot in drugih »zdravil«.

Poleg komisije so številni obiskovalce od blizu in daleč ves čas opazovali spretnosti kuharjev, po koncu kuhanja pa so vso skuhano župo tudi pojedli. A šele po tem, ko so svoje povedali člani komisije. Za dodatno veselo razpoloženje sta skrbela glasbenika iz Cerkvenjaka. Kaže omeniti, da je imela celotna prireditev dobrodelno noto, saj so organizatorji poskrbeli za zbiranje prispevkov za majhnega fanta Dina iz domačega okolja, ki je hudo zbolel za rakom na ledvicah in ga čaka dolgoletno zdravljenje. Na koncu so organizatorji Dinovi babici izročili nekaj zbranih sredstev, načrtujejo pa dodatne dobrodelne aktivnosti, kjer naj bi se zbralo več denarja.

Pokal za naj delovni prostor je prejela Kmetija Zamuda.

Drugo mesto je zasedla ekipa Kurenti Apače.

Na tekmovanju so v kuhanju kisle štajerske juhe po anonimnem ocenjevanju strokovne komisije slavili kar domačini – organizatorji iz ekipe Garfield, in sicer Bojan Časar, Matej Perkič in Viktor Sterniša. Na drugo mesto se je uvrstila skupina Kurenti Apače, na tretje SŠGT Radenci, vse preostale ekipe so bile četrte. In prav vse so prejele darilce – kuhalnico in steklenico vina, prve tri pa tudi pokale in dodatne praktične nagrade. Pokal za naj delovni prostor je prejela Kmetija Zamuda (Stara Nova vas), za naj okrašeno mizo pa Kimo – Plitvica.