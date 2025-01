Iztekajoče se leto 2024 so zaznamovali tako odmevnejši kibernetski napadi na velike organizacije, ki so pritegnili veliko medijske pozornosti, kot veliko število incidentov v manjših podjetjih, predvsem prevar z vrivanjem v poslovno komunikacijo (t. i. BEC prevara) in okužb z zlonamerno kodo (t. i. infostealers). In kaj smo se lahko naučili iz tega? Žrtev je lahko vsak Če poskušamo izluščiti nekaj lekcij, lahko na prvo mesto postavimo večkrat izrečeno izjavo, da je čisto vsaka organizacija lahko žrtev kibernetskega napada, opozarjajo na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-C...