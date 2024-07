Operacijo kile v novomeški splošni bolnišnici je pričakoval januarja. A ker naj bi bila ta zaradi stavke zdravnikov odpovedana, jo je moral pod nujno opraviti v Nemčiji dva meseca pozneje. In medtem ko po njej že okreva, na datum operacije od novomeške bolnišnice še kar čaka. Sprašuje se, ali je vse to povezano s stavko zdravnikov, ki traja že od 15. januarja in je po trajanju že zdavnaj dosegla neslavni rekord. Tako lahko strnemo zgodbo 53-letnega Antona Kramariča iz vasi Gradac v metliški občini, ki še danes ne more verjeti, skozi kakšno kalvarijo je šel. »To tako ne more iti. Takšen odnos ...