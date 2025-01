Kdo speče najboljši krof v Sloveniji? Prijave na tekmovanje so odprte

Turistično-gostinska zbornica Slovenije že od leta 2021 organizira tekmovanje za naj krof Slovenije, s katerim ohranja bogato tradicijo pustnih krofov in podpira lokalno kulinariko.

V izboru lahko sodeluje vsakdo, komisija bo tudi letos izbrala najboljši klasični krof, ki mora biti okrogel in nadevan z marelično marmelado, ter najboljši inovativni krof, pri čemer tekmovalci lahko uporabijo različne oblike, velikosti in nadeve. Prijave za sodelovanje so odprte do petka, 21. februarja 2025, na naslovu hana.svajger@tgzs.si.

Strokovna komisija bo krofe ocenjevala 27. februarja, sestavljajo jo Tomaž Vozelj, podpredsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Urška Strnad, vodja gostinstva Gostinskega podjetja Trojane, ter Maja Grabar, učiteljica praktičnega pouka na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Ljubljana. Zmagovalne krofe bodo predstavili javnosti v petek, 28. februarja.

Organizatorji vabijo vse ljubitelje krofov, naj sodelujejo in prispevajo k ohranjanju slovenske kulinarične dediščine ter spodbujanju inovativnosti v cvrtju krofov.