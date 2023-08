Kdo je Ambrož Duler, junak poplav? To je naredil v najhujših trenutkih (FOTO)

V težkih časih se rojevajo tudi lepe, junaške zgodbe. Na socialnih omrežjih je završalo po včerajšnji postavitvi mosta čez Mežo, ki se nahaja v najbolj prizadetih krajih Slovenije. Splet je našel novega junaka, in Ambrož Duler si res zasluži ta naziv.

Podjetnik Ambrož Duler je namreč s svojo ekipo postavil 22-metrski most čez reko Mežo in s tem mnogim prizadetim omogočil prehod reke. Z začasno rešitvijo je sproščen tudi promet od Dravograda proti Slovenj Gradcu. Duler in člani njegove ekipe v podjetju Adteh so izdelali in postavili most za pešce čez Mežo. S tem so vzpostavili možnost prehoda čez reko, med drugim tudi za prebivalce doslej odrezane vasi Leše.

»To je čisto majhna zmagica, ker smo uspeli v dnevu in pol postaviti začasni kovinski most za pešce. To je tisto, kar vzbuja upanje pri ljudeh,« je še danes ganjen ob gesti podjetnika in stiskah ljudi za STA dejal župan Občine Prevalje Matic Tasič. Ta majhen uspeh po županovih besedah tudi daje energijo vsem, ki so od petka zjutraj že na nogah zaradi naravne nesreče in iščejo rešitve.

Že kmalu pa bodo po napovedih na Prevaljah dobili prvi montažni most za promet. Po načrtih ga bodo postavili poleg tega, ki so ga za pešce odprli v torek zvečer. Župan Tasič je povedal, da bodo most postavljali od petka do nedelje s pomočjo nemške inženirske ekipe.

Medtem prioriteta na območju Prevalj ostaja zagotavljanje vode. Iz nekaterih tamkajšnjih pip je danes pritekla, a je uporabna samo za sanitarno vodo. Stiske zaradi prekinjene vodooskrbe na Prevaljah rešujejo z dostavami pitne vode s cisternami, sicer pa so na več mestih postavili kemična stranišča, načrtovanih je bilo več enot mobilnih postaj za tuširanje.

Še naprej pa se trudijo zagotoviti pitno vodo v ceveh, zato po županovih besedah načrtujejo začasno linijo dobrih pet kilometrov vodovodne cevi iz smeri Mežice do bencinske črpalke. Hkrati so se lotili načrtovanja gradnje vodovoda v zemljo, je dodal.

Ambrož Dular FOTO: Instagram

Novica o Dularju je navdušila splet in postal je eden tistih junakov, ki ne išče težav, ampak rešitve. Spletni zapisi in fotografije so preplavili instagram in facebook, vsi pa se strinjajo, da je pravi zgled za vse tiste, ki v teh časih iščejo krivce za nastalo situacijo.