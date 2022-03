Kdaj se bosta soočila Janša in Golob? Analitik meni, da ima SDS svojo taktiko

V četrtek se je uradno začela volilna kampanja in bitka za premierski stolček. Če smo po prvem soočenju, ki so ga gostili na RTV, ko v studio ni bilo ne Janeza Janše in ne Roberta Goloba, vendarle upali, da se bosta prvaka v ponedeljek soočila na komercialni televiziji, se to ni zgodilo. SDS je na komercialno Pop TV namesto prvaka poslal notranjega ministra Aleša Hojsa, ki se soočil z Golobom ter predstavniki strank SD, Levice, NSi, LMŠ, SAB in Povežimo Slovenijo.

Predsednik vlade se soočenja ni udeležil, ker se je mudil v Zagrebu, a Robert Golob je prepričan, da ne gre za naključje in da se Janša namerno izogiba soočenju z njim. Dejal je celo, da upa, da bo zbral pogum in se do volitev pojavil na katerem od soočenj. Aleš Hojs, ki je v studiu zastopal barve SDS je dejal, da se bo, a nekateri pričakujejo, da se bo pojavil šele na zadnjem soočenju.

Soočenje na Pop TV FOTO: Črt Piksi

Pavel Gantar, politični analitik in nekdanji politik, ki si sicer soočenja v ponedeljek ni ogledal, pravi, da se Janez Janša obnaša kot avtokratski vladar, kot voditelji nekaterih držav na vzhodu, ki se nikoli ne soočijo s svojimi protikandidati in »se ne spuščajo v majhne prepirčke in v volilno kampanjo. On prepušča radikalcem, da opravijo svoje. Na soočenja pošilja ljudi, ki lahko rečejo marsikaj - tisto, kar voditelj ne sme. Pritlehne politične kampanje niso zanj,« pravi.

Hojs kot del taktike?

Soočenje si je ogledal politični analitik Rok Čakš, ki ocenjuje, da Janša daje s svojim pristopom vedeti, da se zaenkrat ukvarja z zadevami, ki so po njegovem bolj pomembne – z vodenjem države in zmanjševanjem posledic ukrajinske krize za domače in mednarodno okolje, kar je videti tudi pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu, ki se tudi ne udeležuje soočenj, zaradi česar sta oba kritizirana. Čakš je prepričan, da bo prišel čas, ko se bosta soočila oba in da trenutno zaradi tega nihče ne pridobiva ali izgublja. »V prejšnjih soočenjih, ko sta bila v duelu Aleš Hojs in Robert Golob se je izkazalo, da gospod Golob po Hojsovih izjavah precej hitro izgubi živce in stopi v nek način govora, ki je pokroviteljski, deluje samovšečno in to zagotovo ni dobro sprejeto pri volivcih. To je morda tudi strategija SDS.« Dodal je še, da se bosta zagotovo soočila na zadnjih soočenjih.

Dr. Marko Milosavljević FOTO: Leon Vidic

»Če je Hojs del taktike, ta ne bo mogla trajati prav dolgo,« pa pravi redi profesor s FDV Marko Miloslavljević. »Če je vaša taktika ta, da ne ponudite drugega kot lastnega provokatorja, ki želi druge politike pripraviti do tega, da izgubijo živce, je to zelo negativna taktika, ki več pove o vas samih. Mislim, da morajo biti politiki v predvolilnih soočenjih sposobni povedati kaj več o svojih programih in rezultatih.«

»Izogibanje kaže na ignoranco«

Milosavljević o Janševi odsotnosti na soočenjih pravi, da ima občutek, da želi Janša s tem postaviti in pokazati neko distanco do drugih slovenskih politikov in strank. »Kot da bi hotel pokazati, da je on iznad tega, kot da se on ukvarja z bolj pomembnimi svetovni vprašanji in nima časa za slovensko politiko, s tem na žalost kaže, da nima časa za slovensko družbo in slovenske volitve. S tem, da pošilja druge, tretje, četrte ali pete ljudi iz svoje stranke, želi pokazati nek občutek vzvišenosti in superiornosti napram ostalim slovenskim politikov.«

Pravi, da se Janša želi pokazati kot voditelj svetovnega formata, ki rešuje velike stvari. To morda deluje pri nekaterih volivcih, a dvomi, da bo večini to všeč. »Slovenija je naša država, je država volivcev, ki bodo šli na volitve. Volitve so manifestacija demokracije, ko izpolnimo vse, čemur je demokracija namenjena. Politik, ki v tem ne sodeluje, kaže ignoranco do lastnih volivcev in države. To se mi ne zdi smiselno, niti konstruktivno. Ne vem, če bodo volivci to držo prevzeli kot veliko mednarodno državniško držo ali bodo jemali to kot omalovaževanje.«

Milosavljević se je ob tem spomnil na volitve leta 2011, ko je na volitvah največ podpore dobila Lista Zorana Jankovića, SDS pa je končala na drugem mestu. Takrat se Janez Janša in Borut Pahor nista udeležila zadnjega soočenja pred volitvami na RTV, namesto na soočenje na nacionalki, sta imela pogovor na neki drugi televiziji. Spomnil je, da so nekateri analitiki in politiki takrat ocenjevali, da je bil tudi to zelo pomemben dejavnik, da se je del volivcev na volilno nedeljo odločil drugače. »Slovenski gledalci radi gledajo soočenja in politike, ki med seboj razpravljajo, se prepirajo in se izkažejo za bolj ali manj spretne voditelje. Politik, ki to ignorira, ignorira tudi državljane.«

Rok Čakš. FOTO: Zajem Zaslona/rtv Slovenija

Čakš je o ponedeljkovem soočenju in tem, kdo se je najbolj odrezal, gledati z vidika, kdo brani svoj položaj in kdo napada. »Z vidika branjenja položaja, sta svoje dobro opravila Hojs in Golob. Na račun Goloba bi morala pridobivati Bratuškova in Šarec, a jima to ni uspelo. Se vidi, da sta nervozna zaradi slabih javnomnenjskih rezultatov, zato napadata in sta manj vsebinsko močna. Podobno je s Tanjo Fajon, ki je dve tretjini svojega časa porabila za napadanje nasprotnikov. Robert Golob je večino časa porabil za predstavitev stališč. Dokaj dobro sta se v vsebinskem smislu odrezala tudi Luka Mesec in Matej Toninom, ki najmanj napada in največ časa posveti temu, kaj so naredili in kaj še nameravajo narediti.«

Bodo odločale pravne akrobacije?

O tem, kaj Čakš pričakuje v tej kampanji, smo že poročali, Milosavljević pa pravi, da težko govori o tem, kaj pričakovati v tej kampanji, saj smo vsak dan priča novim, tudi pravnim akrobacijam. Ob tem je izpostavil ponedeljkovo soočenje, ko so na RTV gostili Gibanje Aleksandre Pivec, ki je po interpretaciji pravne službe RTV parlamentarna stranka, Gibanje Svoboda Roberta Goloba pa ne. »Nihče ne ve, kaj so posamezni mediji kot tudi RTV in politiki zmožni in ali bo kampanja potekala normalno. Ne vemo, kaj se bo dogajalo v svetu in ali lahko ob vojni v Ukrajini pride do kakšnih zapletov zaradi vpletenosti Slovenije. Na koalicijo lahko to vpliva pozitivno ali pa negativno. Odvisno je tudi od dobrih soočenj, razprav in ustreznega obnašanja politikov. Odvisno bo tudi od konstruktivnosti, modrosti, retorične spretnosti na eno strani, pa koleričnosti, žaljivosti in ostalih stvari na drugi strani. Izkazalo se bo, kdo ima kaj za ponuditi in kdo ne.« Dodal je še, da imamo tudi veliko novih akterjev in novih strank s poskusom nove zgodbe kot še nikoli do zdaj. Doda še, da bi bilo prav zanimivo videti, ali ljudje sploh vedo, kdo so predsedniki teh strank.