S kom v koalicijsko posteljo: tako odgovarjajo stranke

Volivci bodo 24. aprila povedali svoje, potem pa sledi matematika: komu bo uspelo zbrati dovolj glasov in sestaviti vlado? Na soočenjih na Pop TV so na koncu povabljene predsednike strank, koordinatorja Levice in Aleša Hojsa, saj Janeza Janše ni bilo, vprašali, s kom se bodo po volilni nedelji pogovarjali.

Predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek pravi, da se bodo pogovarjali z vsemi. Alenka Bratušek (SAB) izpostavlja, da se bodo pogovarjali s sorodnimi strankami, ki imajo podobne vrednote. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je poudaril, da bo tudi zmagovalec potreboval partnerje, da pa so izkušnje pokazale, da z manjšinsko vlado pri nas ne gre. Matej Tonin (NSi) meni, da v politiki ni prostora za zamere. Stvari je, tako pravi, treba vreči čez rame in iti naprej. Po njegovih besedah bo morala biti prihodnja vlada usmerjana v prihodnost in se ne ukvarjati s seboj.

Luka Mesec poudarja, da imajo v Levici dva glavna cilja: zamenjavo vlade, saj da si takšne vlade Slovenija ne zasluži, in biti v vladi, da se bo naredilo, k čemur se bodo zavezali. Fokus bo na stanovanjih, prizadevali si bodo za slabo plačane, za upokojence, da se bosta splačala delo in znanje, na kompromise pa so pripravljeni.

Tanja Fajon (SD) pravi, da v stranki absolutno zagovarjajo politiko sodelovanjem, a da ji je zelo jasno, da s strankami, ki so kršile zakone, ustavo in si podrejale medije, ne vidi možnosti sodelovanja. Kdo bo mandatar, če bo seštevek KUL večji od Gibanja Svoboda? Tisti, ki bo zbral zadostno število glasova znotraj parlamentarna. Dopušča, da je mogoče, da bo to pet strank, lahko tudi štiri: »Tisti, ki bo prinesel zadostno število glasov.«

Robert Golob (Gibanje Svoboda), je pojasnil, da obstaja črta, preko katere ne bodo šli. Po njegovih besedah si 60 odstotkov volivcev želi drugačno družbo: »Če bomo dobili mandat, potem bo ta mandat jasen. Tukaj vidim štiri potencialne partnerje.« Povedal je, da so gibanje in da se ne bodo povezovali le s KUL, ampak tudi s civilno družbo, saj da hočejo državo vrniti ljudem, ne samo strankam. Napovedal je, da bo prva stvar, ki jo bodo naredili, popravek zakona o RTV Slovenija in zamenjava tistih, ki tja ne sodijo, vendar ne s svojimi, temveč z novinarji, ki tam delajo.

Aleš Hojs (SDS) pravi, da so osredotočeni v volilno kampanjo. Računajo, da bodo relativni zmagovalci. Po njegovem mnenju bo Janša na pogovore povabil vse stranke, dodal pa je, da sam Levice ne bi vabil: »Bomo pa počakali, ali se bo uresničilo tisto, kar v KUL govorijo, ali bodo sploh vse štiri stranke prestopile parlamentarni prag.«