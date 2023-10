Kar je želela, je dobila: DZ razrešil ministrico Ireno Šinko

DZ je danes z 49 glasovi za in enim proti razrešil ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko. Predlog za razrešitev je podal premier Robert Golob zaradi izgube zaupanja v njeno delo. Napovedal je, da bo vodenje kmetijskega resorja začasno zaupal obrambnemu ministru Marjanu Šarcu.

Odločitev za predlog državnemu zboru, naj razreši kmetijsko ministrico Ireno Šinko, za premierja Roberta Goloba ni bila lahka. »A moram poskrbeti, da ekipa deluje usklajeno in v skladu z zastavljenimi cilji,« je dejal pred glasovanjem DZ o njegovem predlogu. Šinko to odločitev spoštuje, a očitke o neustreznem delovanju je zavrnila.

Šinko se ob izgubi premierjevega zaupanja ni odločila podati odstopne izjave, temveč je želela, da jo razreši DZ. »To je v skladu s prisego, ki sem jo dala pred tem DZ, saj slovenska ustava določa, da ministre imenuje in razrešuje DZ na predlog predsednika vlade,« je pojasnila na današnji izredni seji DZ.

Kot je spomnila, ji Golob očita, da se ni pravočasno in ustrezno odzvala, ko uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ni ustrezno obvladovala kriznih dogodkov in obveščanja potrošnikov. »Kot ministrica, pristojna za področje nadzora nad varnostjo živil, zavračam te očitke,« je poudarila. Ob tem je zatrdila, da je uradni nadzor, ki ga nad izvajalci dejavnosti izvaja uprava, učinkovit ter se izvaja v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo.