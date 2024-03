Kar 600 se jih je potepalo ob Lahinji

V nedeljo so prebivalci krajev ob reki Lahinji v sodelovanju s Planinskim društvom Črnomelj organizirali že deseti pohod. Potepanja ob reki Lahinji so se udeležili tudi pohodniki iz planinskih društev Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije, seveda pa je čudovito Belo krajino obiskalo največ navdušencev z vseh koncev Slovenije.

Največ, prek 40, jih je prišlo iz Planinskega društva Veseli Triglavci z Vrhnike, toliko jih je bilo tudi iz Planinskega društva PT Ljubljana. Na začetku so vse zbrane v imenu krajanov pozdravili organizator Stanislav Malerič, predsednik Planinskega društva Črnomelj Dare Štukelj ter župan občine Črnomelj Andrej Kavšek. Zbrali so se pred turističnim objektom Apartmaji Malerič na Podlogu, kjer se jim je za dobrodošlico predstavila otroška sekcija Folklorne skupine Dragatuš.

Za dobrodošlico se je predstavila otroška sekcija Folklorne skupine Dragatuš.

Žrebali nagrade

Pot jih je vodila prek sotočja rek Poturenščice in Lahinje do kmečke hiše Bahor v Zorencih, nato mimo Kuzminega mlina, skozi vas Velika Lahinja na vinorodni hrib Sadeži pa mimo Brdarcev skozi idilično vasico Črešnjevec, kjer so postali pri kapelici sv. Frančiška Asiškega. Nadaljevali so skozi vas Knežina do izvira reke Lahinje, kjer jim je predstavnica RIC postregla z nekaj zanimivostmi o krajinskem parku.

Pot so sklenili v popoldanskih urah s toplim obrokom in druženjem.

Ogledali so si izvir in pot nadaljevali ob reki skozi Malo Lahinjo do Pustega Gradca, kjer sta lastnika Klepčevega mlina povedala nekaj besed o mlinu, žagi in krajinskem parku. Potepanje so nadaljevali mimo vasi Šipek do izvira Topličica in nazaj na Podlog. Na vsakem postanku je predsednik PGD Butoraj Milan Butala podal veliko informacij o znamenitostih ter značilnostih vasi na poti, med pohodom pa so izžrebali in podelili tudi nekaj lepih nagrad.

Sicer je bil pohod dolg 15 kilometrov, z njim se je spopadlo okoli 600 udeležencev. Pot so sklenili v popoldanskih urah s toplim obrokom in druženjem. Program je povezoval Tadej Fink, tudi umetniški vodja Folklorne skupine Dragatuš.

Občudovali so zanimivo pokrajino.

Največ jih je bilo z Vrhnike in iz Ljubljane.