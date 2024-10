Kandidatu za ministra za izobraževanje Logaju zelena luč

Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino je današnjo predstavitev kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja z osmimi glasovi za in petimi glasovi proti ocenil kot ustrezno. DZ bo o kandidatu dokončno odločil na ponedeljkovi seji.

Če bo potrjen, bo dosedanji dolgoletni direktor zavoda za šolstvo Logaj na mestu ministra za izobraževanje nasledil Darja Feldo, ki je z ministrske funkcije odstopil.

Logaj je v predstavitvi kot pomembno izpostavil povečanje ugleda učiteljev in šole. Med prvimi nalogami na čelu ministrstva je napovedal vzpostavitev dialoga z vsemi deležniku v šolskem prostoru, kot prioriteti pa navedel tudi prenovo programskega dela vrtcev in šol ter urejanje plačnega sistema.

V odgovorih na vprašanja poslancev je Logaj nanizal tudi nekaj rešitev za reševanje kadrovske problematike, napovedal nadaljnje investicije v vrtce in šole ter se zavzel za ureditev področja nadarjenih učencev ter področja izobraževanja romskih otrok. Odgovarjal je tudi na vprašanja o svojem dosedanjem delu na čelu zavoda za šolstvo, pri čemer je zavrnil več očitkov opozicije o nepravilnostih.

Kandidata je izbral Golob

Kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje Logaja je premier Robert Golob izbral po odstopu Darja Felde s tega mesta. Logaj je od leta 2014 vodil zavod za šolstvo, kjer pa je letos poleti napovedal predčasen umik s te funkcije in upokojitev, a se je tik pred odhodom z direktorskega mesta odločil sprejeti vabilo v vladno ekipo.

Na področju vzgoje in izobraževanja sicer deluje vso svojo kariero. Sprva je kot učitelj fizike in tehnične vzgoje poučeval na osnovni šoli, kjer se je povzpel na mesto ravnatelja. Nato je bil med soustanovitelji in prvi ravnatelj Gimnazije Litija, ob tem je deloval tudi na Šoli za ravnatelje. Na ministrstvu za šolstvo in šport je Logaj nekaj let vodil direktorat za srednje in višje šole ter izobraževanje odraslih. V času vodenja zavoda za šolstvo pa je vodil prenovo več kurikularnih dokumentov.

