Kamnik na nogah: »Bo vlada odgovorna za smrti?« (VIDEO)

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je po protestu županov Kamnika in Komende ter direktorja Zdravstvenega doma (ZD) Kamnik poudaril, da vladna uredba ZD Kamnik ne jemlje nujne medicinske pomoči, pač pa jo krepi. Tako bodo tudi tamkajšnji zdravniki še vedno nepretrgoma delovali v nujni medicinski pomoči zdravstvenega doma.

Na podlagi prejšnji teden sprejete vladne uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto bo ZD Kamnik za delovanje službe nujne medicinske pomoči (NMP) prejel dodatnih 300.000 evrov, je poudaril Kordež.

Bodo pa z začetkom reorganizacije nujne medicinske pomoči po 1. aprilu ekipe NMP nekoliko spremenjene - gre za uvedbo tako imenovanega srečevalnega sistema, ki ga v nekaterih ZD že testirajo. Če so doslej v primeru intervencije na teren odhajala reševalna vozila z zdravnikom, diplomiranim zdravstvenikom oziroma medicinsko sestro ter srednjo medicinsko sestro oziroma zdravstvenim tehnikom, bosta po novem v primeru intervencije na teren odpeljali eno ali po potrebi dve vozili.

V vsakem primeru bo aktivirano nujno reševalno vozilo z diplomiranim zdravstvenikom in zdravstvenim tehnikom. V tej ekipi tako ne bo več zdravnika. Po Kordeževih besedah so se doslej dogajali primeri, ko so bili dežurni zdravniki zaposleni z delom v urgentni ambulanti, zato je reševalno vozilo na intervencijo izvozilo kasneje.

»Bo vlada odgovorna za smrti?«

Sicer pa so danes v Kamniku občani protestirali tamkajšnjo urgenco, kjer se jih je zbralo več sto. Poslali so jasno sporočilo, da Kamnik urgence ne da. Menijo, da je ta nujna zaradi hitrih odzivnih časov, poznavanja okolice in delovanja gorske reševalne službe. Župan Matej Slapar pa je vlado pozval, naj uredbo razveljavi in sistem nujne medicinske pomoči reorganizira. Slapar je pred protestom dejal, da so zgroženi, da sta Kamnik in Komenda izpadla s seznama satelitskih urgentnih centrov. »Tega občanke in občani Kamnika nikakor ne bomo dovolili,« je dejal.

Na transparentih je bilo moč videti napise: »Bo vlada odgovorna za smrti?«, »Urgence ne damo.«, »Kamničani ne bomo umirali na račun zaslužkarjev.«, občani pa so delili dobre izkušnje s kamniško urgenco in zahtevali, da se urgenca ohrani.