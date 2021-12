Kam na sankanje za vikend? Tu je 10 predlogov urejenih prog

Tokrat nam je novozapadli sneg omogočil zimske radosti že v začetku decembra. Da bi prihajajoči vikend laže izkoristili za športne aktivnosti, smo vam pripravili deset predlogov, kam se lahko odpravite na sankanje, to pa združite z družinskim izletom in spoznavanjem slovenskih krajev ali pa občudovanje praznične razsvetljave v bližnjih mestih.

- Pokljuka

Med najbolj priljubljenimi lokacijami za sankanje je Pokljuka. Na voljo je več sankališč, eno tudi v neposredni bližini hotela in parkirišča, ki so primerna za manjše in večje otroke, seveda pa tudi odrasle.

- Kranjska Gora

Urejeno imajo nočno sankanje v Gozdu Martuljku, sicer pa je za sankanje primernih veliko hribčkov okoli smučišča v Kranjski Gori ali smučišča v Mojstrani.

- Velika planina

Tudi na Veliki planini je mogoče sankanje ponoči. Na urejenem in osvetljenem sankališču se lahko sankate ob koncih tedna. Od nihalke do začetka sankaške proge vas popelje sedežnica, proga pa je ustrezno označena in zaščitena.

- Logarska dolina

Logarska dolina ponuja več lokacij za sankanje. V dolini so urejena sankališča ob kapeli Kristusa Kralja na vstopu v park, na smučišču Logarska dolina in TK Lenart. Sanke si lahko tudi izposodite.

- Ljubelj

Tu se bo potrebno za užitek precej potruditi, vzpona do koče je za približno za uro hoje.

Tamar. FOTO: Mavric Pivk, Delo

- Tamar

Ena izmed najbolj slikovitih kulis, še posebej pozimi. Tudi tu je hoje do koče okoli 1 ure, pot nazaj pa bo veliko zabavnejša s sankami.

- Vogel

Na Voglu je proga za sankanje urejena v otroškem parku, sani si lahko izposodite na postajah gondole.

- Soriška planina

Sankaška proga je urejena ob manjšem smučišču, kjer ponavadi ni gneče.

- Krvavec

Na smučišče blizu Ljubljane se lahko odpravite na nočno sankanje, ki ga nudijo ob petkih in sobotah, vendar le ob 30 prijavljenih osebah. Sankanje poteka po progi Tiha dolina med 16.30 in 19:00. Možna je tudi izposoja sank ter oblačil in obutve.

- Rogla

Za spust s sanmi primernih večina klancev na Rogli, urejeno imajo tudi večerno sankanje.