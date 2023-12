Kakšno je stanje na vrtini, kjer izteka voda z ogljikovim dioksidom? (FOTO)

Na opazovalni vrtini v lasti podjetja Atlantic Droga Kolinska v Spodnji Kostrivnici pri Rogaški Slatini zaradi loma ustja na vrtini od srede zvečer izteka voda z ogljikovim dioksidom.

Po prvih pregledih kaže, da je do loma ustja opazovalne vrtine prišlo zaradi naravnih sprememb, ki so povzročile povišanje tlaka.

Iztekanje ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje ali varnost lokalnega okolja in prebivalstva, smo že poročali.

Kakšno je stanje danes?

»Iz opazovalne vrtine še iztekata voda in ogljikov dioksid. Po prvih pregledih kaže, da je do loma ustja opazovalne vrtine prišlo zaradi naravnih sprememb, ki so povzročile povišanje tlaka. Lom se nahaja približno 1,5 m pod površino zemlje. Gre za dogodek, ki predstavlja višjo silo in ga ni bilo mogoče predvideti, se mu izogniti ali ga odvrniti. Razširjena strokovna ekipa na podlagi ogleda lokacije že pripravlja načrt sanacije, ki bo osnova za oceno trajanja sanacije. Danes smo začeli pripravljalna dela terena, ki so potrebna za začetek sanacije. V prvi fazi bodo dela obsegala umiritev vrtine, sledila ji bo

celovita sanacija. Pri lomu ni prišlo do nobenih poškodb oseb ali premoženja, prav tako iztekanje ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje ali varnost lokalnega okolja in prebivalstva. O dogodku smo takoj obvestili pristojne organe ter lokalno skupnost in lastnike najbližjih zemljišč. Območje opazovalne vrtine je zavarovano. Okoliške prebivalce prosimo, da se ne zadržujejo v bližini lokacije,« so za Slovenske novice pojasnili v podjetju Atlantic Droga Kolinska.

FOTO: Atlantic Droga Kolinska