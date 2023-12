Donat bruha že pet dni, prišlo do poškodbe in loma ustja vrtine (FOTO)

V sredo okoli 19. ure je na opazovalni vrtini Donata v Spodnji Kostrivnici prišlo do poškodbe in loma ustja vrtine, iz katere sta visoko v zrak brizgala voda in ogljikov dioksid.

Voda ima sicer lastni Co2 in po sestavi ni enaka Donatu, v nobenem primeru pa ne predstavlja nevarnosti za okolje, poroča kozjansko.info.

Po prvih pregledih

Iz vrtine iztekata voda in ogljikov dioksid. FOTO: Bralka poročevalka Majda

»Po prvih pregledih menimo, da so naravne spremembe povzročile povišanje tlaka, zaradi česar je prišlo do loma ustja opazovalne vrtine – na globini približno 1,5 m pod površino zemlje. Vrtina ima vlogo opazovalne vrtine in se ne uporablja za črpanje,« so v sporočilu za javnost zapisali lastniki.

Dodali so, da iz vrtine iztekata voda in ogljikov dioksid, ni pa prišlo do poškodb ljudi ali premoženja, prav tako po njihovih trditvah ni nevarnosti za zdravje ali varnosti okolice in prebivalcev.

O dogodku so sicer obvestili lastnike okoliških zemljišč in pristojne službe, s katerimi bodo opravili načrt sanacije.

V ponedeljek bodo cev poskusili sanirati.