Kakšne so kazni in kako bo Dars preverjal, ali imate e-vinjeto?

Od 1. ferbuarja dalje se bomo po slovenskih avtocestah vozili z elektronskimi vinjetami. Pisana paleta nalepk, ki je doslej krasila vetrobranska stekla bo odšla v pozabo, e-vinjete bodo vezane na registrsko številko vozila.

Tako bodo cestninski nadzorniki Darsa odslej tudi drugače preverjali, ali imajo vozniki vinjeto ali ne. Doslej so preverjali nalepke na nadzornih točkah, počivališčih, mejnih prehodih, od 1. decembra dalje, ko je že bilo mogoče kupiti e-vinjeto, pa so podatke o vozilu preverjali ročno v centralnem sitemu (z vnosom registrske številke). A delež teh vozil je bil razmeroma nizek.

Od februarja pa bodo nadzor opravljali tako, da bodo registrske številke vozil preverjali preko stacionarnih kamer na posameznih točkah avtocestnega omrežja. Na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih, avtocestnih priključkih bo nadzor potekal s prenosno nadzorno opremo, z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor pa bodo opremljena tudi vozila cestninskega nadzora, kar bo cestninskim nadzornikom omogočalo nadzor med vožnjo.

Kot so zapisali na Darsu, se bo podatek o vozilu, za katerega je e-vinjeta kupljena, takoj izbrisal iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled. Če bo zaznana kršitev, se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.

Kaj bo s kršitelji?

Za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, bodo cestninski nadzorniki cestninskemu zavezancu po pošti poslali plačilni nalog in račun za e-vinjeto. »V primeru kršiteljev iz tujine pa nameravamo prekrškovni postopek izvesti preden bo uporabnik zapustil naše omrežje cestninskih cest,« so zapisali na Darsovi spletni strani.

Če vas dobijo brez vinjete, vas čaka 300 evrov kazni.