Kakšne hiše bo država ponudila poplavljenim: za rušenje 348 objektov

Lanskoletne avgustovske poplave so mnogim Slovencem za vedno spremenile življenje. Kar nekaj ljudi je ostalo brez domov. Na seznamu stavb, ki jih bo treba porušiti, je 348 objektov. Kaj bodo naredili lastniki uničenih domov? Na voljo imajo štiri možnosti, odškodnino, preselitev v že zgrajeno hišo oziroma stanovanje, nakup nadomestne nepremičnine, ki jo ponudi država ali za nadomestno gradnjo.

Pred odločitvijo pa verjetno marsikoga zanima, kako bodo videti nadomestne stavbe, ki jih ponuja država. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in ministrstvo za solidarno prihodnost sta objavila natečaj, na katerega lahko arhitekti prijavijo svoje ideje za eno in dvostanovanjske stavbe, dvojčka ali vrstno hišo, poroča N1.

Gre za odprti, idejni – projektni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za tipologije nadomestitvenih stanovanjskih stavb. Predmet projektnega natečaj ja izdelava »kataloga kakovostnih idejnih - projektnih rešitev eno in dvostanovanjskih stavb, ki bodo ustrezale potrebam prizadetih v poplavah, upoštevale regionalne značilnosti in posebnosti mikrolokacije. Katalog bo namenjen za potrebe sanacije po poplavah leta 2023. Rezultat natečaja je katalog variantnih rešitev nadomestitvenih stanovanjskih stavb. Variantne rešitve zbrane v katalogu naj bi bilo možno izvajati v montažni gradnji v okviru javne sheme ali v klasični gradnji v lastni režiji upravičenca poplavne škode.«

Ali lahko sploh zgradijo toliko domov?

Hiše bodo različnih velikosti, odvisno od potreb družine. Bivalne površine se bodo gibale od 80 do 122 kvadratnih metrov. Imele bodo kuhinjo, jedilnico, dnevno sobo, vetrolov, hodnik, shrambo, stranišče in kopalnico, tehnični prostor, spalnico, eno ali dve otroški sobi oziroma kabinet. Zasnovane mora biti tako, da jih bodo lahko družine s preprostimi spremembami lahko nadgradile in prilagodile svojim željam in potrebam. V praksi to pomeni, da bi ji dodali pokrito teraso, garažo, nadstrešek ali manjši gospodarski objekt.

Rok za oddajo je 14. marec. Podelili bodo do pet enakovrednih nagrad po 3.400 evrov za prostostoječo stavbo, do tri enakovredne nagrade po 3.400 evrov za dvojček, in do tri enakovrednih nagrade po 3.400 evrov za vrstne hiše. Skupni sklad nagrad je do 38.500 evrov.

Poleg pooblaščenih arhitektov se lahko na natečaj lahko prijavijo tudi podjetja, kot so Lumar in Marles, a če bodo podjetja zmagala na natečaju, to še ne pomeni, da bodo hiše tudi gradili. Direktor podjetja Lumar Marko Lukać je dejal, da številka presega letno proizvodnjo treh največjih slovenskih proizvajalcev montažnih hiš. »ni samo vprašanje zagotavljanja zadostnih kapacitet za proizvodnjo montažnih objektov, ampak tudi organizacija vseh podizvajalcev na gradbiščih, saj je treba te objekte zgraditi strokovno in kakovostno,« je še dejal za N1.