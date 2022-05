Kakšna so tla v okolici cementarne?

Kmetijski inštitut Slovenije je na pobudo občine Kanal ob Soči, lokalnih društev EKO Anhovo in civilne iniciative Danes izvedel podrobno analizo tal v bližini industrijskega območja podjetja Salonit Anhovo. Namen raziskave je bil ugotoviti stanje oziroma stopnjo onesnaženosti tal na petih lokacijah v občini Kanal ob Soči. Z analizo so želeli pridobiti oceno dejanske stopnje onesnaženosti vrhnjega sloja tal in morebitne vplive cementarne Salonit Anhovo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Salonit Anhovo