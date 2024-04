Kako se pripraviti na bull run v 2024? Top 5 kriptovalut z visokim potencialom

V tem članku obravnavamo pet najboljših kriptovalut za naslednjo bikovsko serijo, raziskujemo ključna spoznanja in trende, ki podpirajo naše napovedi, ter ponujamo vpoglede v najnovejše kripto projekte.

Top 5 kriptovalut, ki jih lahko dodate v svoj portfelj 2024

Pripravite se na prihajajočo bikovsko serijo kriptovalut v letu 2024. V nadaljevanju si preberite o ključnih trendih in vpogledih v najbolj obetavne kandidate.

1. Dogeverse – novi večverižni memekovanec, ki ima visok potencial v naslednji bikovski seriji

Dogeverse postaja kriptovaluta, ki jo je treba spremljati za bull run, saj ponuja inovativne rešitve v ekosistemu veriženja blokov. Dogeverse s svojima mostovoma Wormhole in Portal Bridges zagotavlja interoperabilnost veriženja blokov, kar omogoča prisotnost v več glavnih omrežjih, kot so Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche in Base.

FOTO:

Ta vsestranskost postavlja dogeverse kot privlačno možnost za vlagatelje, ki iščejo kriptovalute z visokim potencialom rasti v času bikovske serije.

V trenutni predprodajni fazi je vrednost 1 $DOGEVERSE ocenjena na 0,000292 $. Ta priložnost vlagateljem omogoča, da sodelujejo pri obetavnem projektu v zgodnjih fazah, ki v času bikovske serije ponuja znatne potencialne donose.

2. Slothana ($SLOTH): obetavna nova kriptovaluta, ki deluje na verigi blokov solana

Slothana ($SLOTH) se pozicionira kot kriptovaluta z visokim potencialom, ki jo je treba upoštevati v prihodnjem valu. Slothana, ki je bila nedavno uvedena, je že pritegnila veliko zanimanja, saj je kmalu po uvedbi zbrala več kot 650.000 USD. Temelji na verigi blokov Solana ter ponuja edinstven in privlačen pristop za vlagatelje, ki želijo čim bolj povečati svoje dobičke v času bikovske serije.

FOTO:

S svojim obetavnim začetkom se slothana kaže kot ena od možnosti, ki jo morajo vlagatelji, ki želijo izkoristiti prihajajočo bikovsko serijo, pozorno spremljati. Zaradi inovativnega koncepta, trdne finančne osnove in potenciala za rast je pomemben igralec v hitro razvijajoči se pokrajini kriptovalut.

3. 99bitcoins: izobraževalna kriptovaluta za bikovsko serijo

99bitcoins ponuja revolucionarno učno platformo v svetu kriptovalut. Z več kot 16.000 sledilci na Twitterju ta projekt obljublja edinstveno izobraževalno izkušnjo za vlagatelje v kriptovalute.

99bitcoins se postavlja kot glavni igralec na področju izobraževanja o kriptovalutah za prihajajočo bikovsko serijo. S svojim inovativnim izobraževalnim pristopom in privlačnimi spodbudami vlagateljem ponuja priložnost, da se učijo in hkrati povečujejo svoje portfelje.

4. Sponge V2 – uspešni memekovanec uvaja funkcijo play-to-earn in ponuja 40 % APY

Sponge V2 se je razvil iz uspešnega memekovanca $SPONGE, katerega tržna vrednost se je leta 2023 povečala za 100-krat. Zdaj uvaja funkcijo play-to-earn (P2E) in ponuja najmanj 40-odstotni letni donos (APY). Cilj te različice je izboljšati vključenost uporabnikov in razširiti njen tržni doseg.

Platforma P2E je dragocen dodatek k ekosistemu spongea. Uporabnikom omogoča, da aktivno uporabljajo in zaslužijo žetone V2, kar povečuje njihovo udeležbo v ekosistemu. Ta platforma pridobiva priljubljenost kot eden najboljših kovancev za nakup pred naslednjo kripto bikovsko serijo.

Sponge V2 z zajamčenim najmanj 40-odstotnim donosom APY v obdobju štirih let nagovarja dolgoročne vlagatelje. Zgodnji vlagatelji žetonov V1 prejmejo dodatne žetone V2 kot bonus, ki je na voljo za omejeno obdobje.

5. Dogecoin20 – najboljša kriptovaluta za nakup v času bikovske rasti

Dogecoin20 je bil predstavljen 14. marca 2024 in je hitro pritegnil pozornost s predprodajo dveh milijonov dolarjev v štirih dneh. Ta memekovanec, ki ga je navdihnil dogecoin, je predstavljen kot različica prvotnega memekovanca, ki ga je podpiral Elon Musk.

Projekt deluje na platformi Ethereum z žetonom ERC-20, kar mu omogoča uvedbo funkcij za staking.

Cilj je nagraditi skupnost in spodbuditi zgodnje sodelovanje. Ethereum s sprejetjem metode proof-of-stake spodbuja učinkovite in ekološko odgovorne transakcije. Ta kriptovaluta s svojo omejeno ponudbo predvideva povečanje povpraševanja.

Prihaja bitcoin halving

Prihajajoči bitcoin halving, ki naj bi se zgodil zdaj v aprilu, je pomembna osrednja točka za vlagatelje, ki napovedujejo bikovsko serijo kriptovalut. Ta dogodek, ki se zgodi vsaka štiri leta, vključuje zmanjšanje nagrad za rudarje in subjekte, ki vzdržujejo omrežje bitcoinov. Z razpolovitvijo teh nagrad dogodek pomaga omejiti ponudbo bitcoinov na 21 milijonov kovancev in pogosto deluje kot katalizator nove bikovske serije.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD