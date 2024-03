Kako se je lahko to zgodilo? Ilegalni dež presenetil tudi vremenoslovce

V ponedeljek so Slovenijo zajele padavine. Dež sam po sebi ni nič posebnega in nenavadnega, a tokrat je presenetil tudi vremenoslovce. Blaž Šter je na družbenem omrežju X celo zapisal, da je to, čemur smo bili priča v ponedeljek, res redkost. Zgodilo se je namreč, da padavin ni predvidela nobena modelska napoved.

»Danes ilegalni dež, ki ga dva dni nazaj ni predvidela nobena modelska napoved. Dandanes je tako zgrešena napoved redkost. Na vzhodu obilne količine, tudi 20–30 mm v 12 urah. Na Pohorju znova sneg,« je v ponedeljek zapisal Šter na omrežju X.

Kako pa nam kaže za danes?

Danes bo oblačno, dopoldne bo dež v vzhodnih krajih povsod ponehal. Proti večeru se bo na zahodu začelo jasniti. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na Primorskem do 15 °C.

Jutri bo v zahodni polovici Slovenije že delno jasno, dopoldne se bo razjasnilo tudi v vzhodnih krajih in popoldne bo večinoma sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah okoli –3, najvišje dnevne od 12 do 17 °C, so še zapisali na spletni strani agencije za okolje.