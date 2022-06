Kako bodo blažili draginjo? To državljanom sporoča premier Golob

Delovna skupina za blaženje energetske in prehranske draginje se je danes sestala na prvem srečanju in začela pripravo prvih predlogov ukrepov. Ti bodo na prehrambeni strani usmerjeni na področje blaženja draginje, s katero se soočajo kmetje, na energetski strani pa na področje pogonskih goriv, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Preberite tudi:

Delovno skupino vodi predsednik vlade Robert Golob, ki je poudaril, da morajo »v kratkem času sprejeti ukrepe, ki bodo ciljno naravnani«, so zapisali na Ukomu. V njej so še ministri za gospodarstvo Matjaž Han, infrastrukturo Bojan Kumer, kmetijstvo Irena Šinko, delo Luka Mesec in finance Klemen Boštjančič.

Že pred današnjim prvim srečanjem delovne skupine so Golob in nekateri ministri napovedali, da se bo vlada odziva na visoke cene energentov in hrane lotila v dveh korakih. Z deležniki, na primer trgovci z živili in energenti, naj bi se najprej skušali dogovoriti o delitvi bremen zmanjšanja cenovnega bremena za gospodinjstva in podjetja. Če to ne bo uspešno, naj bi v drugem koraku sledila cenovna regulacija. Golob v preteklih tednih ni izključeval niti posega v dajatve, a naj to ne bi bila prva poteza.

Preberite še:

Na gospodarskem ministrstvu so dodatno pojasnili, da je vladna strategija doseči dogovor o obvladovanju draginje skupaj z vsemi ključnimi deležniki v sektorjih prehrane, energentov in surovin. Cilj je tako doseči dogovor o porazdelitvi bremen vertikalno po celotni verigi deležnikov - proizvajalci/pridelovalci, distributerji in trgovci.

Dokončen dokument z ukrepi za premagovanje draginje naj bi bil po Golobovih napovedih oblikovan do konca meseca.

Po današnjem srečanju so iz vladnega urada za komuniciranje sporočili še, da bodo na Golobov predlog oblikovali tudi strateški svet pri predsedniku vlade za prehransko in energetsko blaginjo. V njem bodo med drugim sodelovali tudi predstavniki interesnih združenj in strokovnjaki z omenjenih področij.