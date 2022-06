Svetovno najbolj uspešen in znan podjetnik Elon Musk, čigar premoženje ocenjujejo na več kot 200 milijard dolarjev, je pred dnevi napovedal težke čase. Temeljno težavo vidi v vse bolj vprašljivi delovni etiki in impotentni politiki, ki povzroča probleme, namesto da jih rešuje. Enako kot Musk tudi v vodilni investicijski banki Goldman Sachs opozarjajo, da je treba čim prej narediti scenarije, kako preživeti v recesiji, ki je zelo verjetna. Inflacija je rekordno visoka, saj višje cene surovin, energentov in hrane zaradi vojne v Ukrajini in motenj v dobavnih verigah poganjajo tudi cene drugih pr...