Kaj se je dogajalo v Velenju? Otrok naj bi bil v bolnišnici

V sredo naj bi se na Titovem trgu sredi Velenja odvijala prava drama. Na otroka naj bi padel rekvizit za Pikin festival. Novica je zaokrožila po družabnih omrežjih. Na facebook strani Naše Velenje so zapisali, da so otroka po dogodku zaradi poškodb odpeljali v celjsko bolnišnico in da je ostal tam na opazovanju.

Po naših informacijah pa ni vse tako nedolžno. Otrok naj bi utrpel pretres možganov, imel naj bi pregriznjen jezik in veliko odrgnin.

Kaj se je dogajalo, kako je do nesrečnega dogodka prišlo in v kakšnem stanju je danes poškodovani otrok, smo vprašali na velenjsko občino in celjsko policijsko upravo.

»Zapis o nesreči smo tudi mi (tako kot na osnovi vprašanja domnevam, tudi vi) zasledili le na socialnih omrežjih. Do nas ni prišla nobena uradna informacija pristojnih služb ali staršev oziroma skrbnikov otroka. Informacijo o nesreči, ki naj bi se zgodila 4. 9., smo preverili tako na policijski postaji, kjer niso obravnavali nobene nesreče, kot tudi v zdravstvenem domu Velenje, kjer niso imeli ta dan nobene intervencije. Če je do nesreče vseeno prišlo, kjer koli na območju našega mesta, srčno upamo, da je z udeležencem le-te vse v redu,« je v odgovoru na vprašanje zapisala predstavnica velenjskega festivala Barbara Pokorny.