Kaj se dogaja v znani ljubljanski estetski kliniki? Izginile kartoteke, pogrešajo tudi zlate palice

Urad informacijskega pooblaščenca je začel inšpekcijski postopek zaradi čudnega dogajanja ob stečaju ljubljanske estetske klinike Med-Art., so poročali v oddaji 24 ur.

Poleg kartotek pogrešajo zlate palice

Klinika je sicer šla v stečaj že spomladi. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je za STA pojasnila, da so postopek sprožili zoper sodnega izvršitelja Franka Slavca. Ta naj bi tik pred stečajem zasegel zdravstvene kartoteke pacientov, ki zdaj ne morejo do njih. Dodala je še, da kartotek sodni izvršitelj ne bo mogel prodati, saj niso v pravnem prometu. »Osebni podatki niso v pravnem prometu, že tu ni logike,« je komentirala zaseg kartotek.

Del zdravstvenih kartotek pacientov, med katerimi so tudi znani Slovenci, pa naj bi neznano kam odpeljalo kar vodstvo klinike, so poročali na POP TV. Kot so še poročali v 24 ur, so iz klinike izginili tudi štirje kilogrami zlatih palic in več kosov zlatnine.