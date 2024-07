Kaj se dogaja? Ta spletna stran državne uprave ne deluje

Bralec Matej nas je opozoril, da spletna stran Finančne uprave RS eDavki ne deluje. Kaj se dogaja, smo preverili v tamkajšnji službi za odnose z javnostmi. Kot so pojasnili, eDavki trenutno nemoteno delujejo na vseh brskalnikih razen Fire Fox. »To težavo že odpravljamo. Svetujemo vam, da do odprave te težave uporabite katerikoli drug brskalnik, recimo Edge, Crome...« odgovarjajo na Fursu.

Na Finančni upravi RS so sicer do nedelje čakali morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2023, ki so jih konec maja poslali nekaj več kot 600.000 zavezancem. Te so morali vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno.