Kaj se dogaja? Slovenijo je znova treslo

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v sredo ob 15.16 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,3. Po prvih podatkih je bilo žarišče 48 kilometrov južno od Ljubljane, v bližini Babnega Polja.

Intenziteta v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Tresenje tal so čutili posamezni prebivalci Babnega Polja, Loža in Starega trga pri Ložu, poroča urad za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

To je že šesti potres na naših tleh v zadnjih treh dneh. V ponedeljek so se tla zatresla trikrat, v torek pa dvakrat.