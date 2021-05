Kaj se dogaja? Na Gorenjskem več sto mladih oblegalo cepilni center (FOTO)

Velika cepilna akcija v Škofji Loki. FOTO: ZD Škofja Loka



V Kranju gneča zaradi težav z registrom Nijz

Velika cepilna akcija v Škofji Loki. FOTO: ZD Škofja Loka

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

V Škofji Loki se je danes trlo mladih, starih med 20 in 30 leti, ki so se udeležili cepljenja. Kot so nam pojasnili v tamkajšnjem zdravstvenem domu, so za danes pripravili cepilno akcijo za 1.200 ljudi. Tisoč ljudi bo prejelo prvi odmerek, približno 200 pa se jih bo cepilo že drugič. V Škofji Loki danes cepijo s cepivoma Pfizer (teh je največ) in Astrazeneca. Vsi so bili prijavljeni prek portala Zvem. Kot še dodajajo v tamkajšnjem zdravstvenem domu, se pri njih cepi od 1.500 do 2.000 ljudi na teden, danes pa bo padel lokalni rekord.Zjutraj so bili menda na vrsti starejši, malo kasneje pa naj bi bilo v 100 metrov dolgi vrsti za cepljenje opaziti kar nekaj mladih obrazov. Ali je motiv za takšen naval družbena odgovornost ali vztrajno bližanje poletnih počitnic, ki bi jih na ta način lahko bolj brezskrbno preživeli, lahko le ugibamo.V ZD Kranj pa naj bi dopoldne prišlo do manjše zmede in gneče, saj naj bi imeli težave pri elektronskem registru cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju, ki je deluje v okviru Nijz. V Kranju sicer niso preklopili na vladno aplikacijo zVem, saj imajo svojo, ki očitno deluje, saj povprečno cepijo 5.000 ljudi na teden.»Za zdaj še vedno cepimo 5.000 ljudi na teden in si za nemoteno delovanje ne moremo privoščiti prehoda z naše hišne aplikacije na nov način prijave prek zVem. Nanjo se bomo priključili takoj, ko bo to mogoče in usklajeno. Vse zainteresirane prosimo, da se za cepljenje prijavljajo na naši spletni strani. Vse, ki dvomijo o cepljenju pa, da se čim prej odločijo. To je edina in najhitrejša pot v normalno življenje,« je pojasnila direktorica ZD KranjV ZD Tržič pa so se odločili, da bodo prenehali uporabljati aplikacijo zVem in zdaj prijave na cepljenje (spet) zbirajo sami.ZD Škofja Loka, ki pokriva 40.000 ljudi, za zdaj vztraja pri uporabi aplikacije zVem, čeprav prihaja do težav pri sinhronizaciji podatkov, so nam še pojasnili tamkajšnji pristojni.