Kaj se dogaja, bomo v Sloveniji ostali brez radiologov?

V številnih slovenskih bolnišnicah primanjkuje radiologov. Kadrovsko pomanjkanje veliko bolnišnic blaži s pomočjo pogodbenih sodelavcev. Na ministrstvu za zdravje napovedujejo več ukrepov - novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, nižanje cen radioloških storitev in prenehanje plačevanja po realizaciji ter prenovo smernic za napotovanje.

Kadrovske razmere in stanje opreme je na področju radiologije v slovenskih javnih zdravstvenih ustanovah različno. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je trenutno zaposlenih 63 radiologov specialistov, kar je približno četrtina vseh aktivnih radiologov v državi, je pojasnila predsednica Združenja radiologov Slovenije Vladka Salapura.

Po njenih besedah je v UKC Ljubljana kadrovsko stanje na področju radiologije relativno dobro v primerjavi z drugimi ustanovami. Oprema pa je zastarela, je opozorila. Povprečna starost aparatov za magnetnoresonančno tomografijo (MR) po navedbah združenja znaša 18 let, najstarejši pa je star 24 let. »Za primerjavo - v sosednji Avstriji imajo zakon, ki predpisuje, da se mora oprema po 10 letih zamenjati,« je poudarila Salapura.

Nasprotno s tem so po njenih besedah nekatere druge bolnišnice dokaj dobro opremljene s sodobnimi aparaturami. Ob nakupu novih aparatov so dobile dodatne programe in ob tem povečevale število opravljenih preiskav in dohodek. Temu pa ni sledilo zaposlovanje dodatnih radiologov.

Po podatkih združenja radiologov je v Sloveniji aktivnih 274 radiologov in 107 specializantov radiologije. Bolnišnični radiologi obravnavajo najtežje bolne. Njihovo delo je v veliki meri vezano na urgentna stanja, kjer je potrebno najhitreje priti do pravilne diagnoze in izvajanja terapije.

Pomanjkanje kadra

Po neuradnih informacijah STA zaradi pomanjkanja radiologov v Splošni bolnišnici (SB) Celje občasno ne opravljajo nekaterih preiskav, med njimi nujnih magnetnih resonanc (MR) in računalniških tomografij (CT) s kontrastom. »Težava z zagotavljanjem radiologov ni nova, ne v SB Celje ne v nekaterih drugih bolnišnicah,« so navedli v bolnišnici. Trenutno zaposlujejo šest specialistov radiologije in sodelujejo še s 25 zunanjimi sodelavci. Poleti je odmevala novica o odpovedi treh tamkajšnjih radiologov. Vodstvo se je nato z njimi dogovorilo za nadaljnje sodelovanje, a v manjšem obsegu.

O pomanjkanju radiologov poročajo tudi iz številnih drugih bolnišnic. Iz šempetrske so sredi oktobra sporočili, da bodo bolnišnico decembra zapustili trije radiologi. Trenutno zaposlujejo štiri radiologe, vsi razen enega so zaposleni za krajši delovni čas. Za nemoteno delovanje bi jih potrebovali od osem do deset. Pomagajo si tudi s pogodbenimi sodelavci, so pojasnili za STA.

V SB Murska Sobota je zaposlenih 10 radiologov, od tega trije za 20 odstotkov delovnega časa. Potrebovali bi še približno sedem radiologov. V SB Trbovlje, kjer radiologov primanjkuje že dolgo, trenutno zaposlujejo za 2,5 radiologa. Potrebovali bi še dva, ki bi bila zaposlena za polni delovni čas.

V jeseniški bolnišnici zaposlujejo za 1,5 radiologa, ena radiologinja pa je trenutno na porodniškem dopustu. »Potrebovali bi vsaj še pet specialistov radiologov,« so poudarili. Ob dopoldnevih jim pomagajo zdravniki iz ljubljanskega UKC, pri zagotavljanju nujnega zdravstvenega varstva pa pogodbeni sodelavci.

Na ministrstvu rešitve za ureditev razmer na področju radiologije med drugim vidijo v predlogu novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Ta bo po napovedih razmejila javno in zasebno zdravstvo in naj bi z nagrajevanjem motivirala zaposlene, da bodo več dela opravili v matičnih ustanovah. Tako imenovani čisti zasebniki bodo javnim zavodom tudi na področju radiologije še vedno lahko pomagali, a po podjemnih pogodbah. Sodelovanje s podjetji in samostojnimi podjetniki ne bo več mogoče, saj gre po navedbah Jasne Humar z ministrstva za »neke vrste podizvajalstvo in pretakanje javnega denarja k čistim zasebnikom«. Poleg predloga novele so napovedali še en ukrep - omejitev plačevanja po realizaciji in znižanje visokih cen radioloških storitev. Gre za dva ukrepa, ki bi tudi koncesionarjem vzela precej denarja in dela, zato računajo, da bo iz javnih bolnišnic odhajalo manj radiologov, so v torek poročali na POP TV.

Storitve radiologije na daljavo

Novice o pomanjkanju radiologov v slovenskih bolnišnicah so dosegle tudi tujino. Z več bolnišnicami je namreč v stik stopilo podjetje Medical Bravo in jim ponudilo storitve radiologije na daljavo. Gre za podjetje, ki deluje na Dunaju, v Zagrebu in Londonu, je pojasnil predstavnik podjetja, radiolog Marko Slavica.

Poudaril je, da sodelujejo z več kot 10 hrvaškimi bolnišnicami. »Ministrstvo v Sloveniji smo obvestili o našem načinu poslovanja in prejeli pozitivno mnenje. Bolnišnicam, kjer se je izkazala potreba, smo poslali pismo o nameri in opravili predhodne pogovore za morebitno sodelovanje,« je navedel.

Na ministrstvu za zdravje so zatrdili, da podjetje nima dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, niti za to ni vložilo vloge. So pa pogovore s podjetjem potrdili v več bolnišnicah. V SB Celje so pojasnili, da so od podjetja prejeli ponudbo. »Navadno so takšne storitve dražje, kot če bi jih izvajali v okviru bolnišnice z lastnimi zaposlenimi. V vsakem primeru pa smo zavezani spoštovati zakonodajo in v primeru izvedbe javnega naročila izbrati ekonomsko najugodnejšo ponudbo,« so pojasnili.

Ponudbo za radiološke storitve na daljavo so prejeli tudi v SB Brežice, a se za sodelovanje niso odločili. Podjetje je namreč registrirano v tujini in ni imelo dovoljenja ministrstva za zdravje, so pojasnili v bolnišnici. Izpostavili so tudi vprašljivost varstva osebnih podatkov, saj bi posnetki preiskav potovali v tujino, pa tudi vprašanje odgovornosti za opravljeno delo. Podjetje jim ni ponudilo ključnega, kar potrebujejo - pregledovanja izvidov radioloških preiskav za nujne primere v času dežurstva, so še pojasnili v SB Brežice.