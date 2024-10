Direktor šempetrske bolnišnice zaskrbljen nad odhodom treh radiologov

Decembra bodo šempetrsko bolnišnico zapustili trije radiologi, eden zaradi upokojitve, dva pa zaradi predlagane novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot je danes za medije povedal direktor bolnišnice Dimitrij Klančič, rešitve že iščejo z ministrstvom za zdravje. Poleg tega dve specializantki v novembru opravljata specialistični izpit.

V današnjem pogovoru z mediji je Klančič izrazil presenečenje in zaskrbljenost nad odločitvijo radiologov, ki zapuščajo splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici, a zaenkrat delo še vedno teče nemoteno. Kot je potrdil, terminov že naročenih bolnikov ne bodo odpovedovali, saj celotna ekipa še dela do decembra, v tem času pa verjame, da bodo z ministrstvom za zdravje našli ustrezne rešitve. Poudaril je, da dve sodelavki v prihodnjem mesecu opravljata specialistični izpit, ob tem pa imajo v bolnišnici še osem specializantov.

Največja težava v zagotavljanju dežurstev

Čakalne vrste na radiološkem oddelku sicer trenutno še obvladujejo in so celo znotraj sprejemljivih, je poudaril Klančič. Ob tem je spomnil, da so na začetku leta dobili nov aparat za magnetno resonanco, zaradi katerega ne pokrivajo zgolj bolnikov iz svoje regije, temveč širše. Največjo težavo vidi v zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva, torej dežurstev v nočnem času, času praznikov in vikendov, s čimer so se soočili tudi na kirurškem oddelku, potem ko je poleti tega zapustilo pet kirurgov. Kot je še pojasnil Klančič, na kirurškem oddelku situacijo, za katero priznava, da ni optimalna, rešujejo s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Druge odpovedi jim menda ne grozijo

Klančič ni želel komentirati predloga ministrstva za zdravje, ki spreminja način plačevanja radioloških pregledov, saj ga sam še ni videl, temveč je o njem le slišal, je pa ob tem poudaril, da mora biti v dobrobit javnim bolnišnicam. Opomnil je, da so radiološke storitve trenutno povsod plačane enako, kar pomeni, da so pregledi z magnetno resonanco in CT plačani po izvedenih pregledih. »V bolnišnici nikoli ne bomo mogli tako dobro plačevati inženirjev kot v zasebnem sektorju, saj smo zavezani zakonu o plačah javnih uslužbencev,« je povedal in dodal, da so zato tukaj nekonkurenčni.

Druge odpovedi po Klančičevih besedah trenutno šempetrski bolnišnici ne grozijo, je pa opozoril, da o tem po celotni Sloveniji razmišljajo določene stroke. Prav zato si želi, da bi nov zakon izboljšal stanje, ki je precej resno.

Na vprašanje, koliko radiologov bi si želeli za optimalno delovanje, je Klančič povedal, da je delo potekalo normalno, ko jih je bilo v ekipi osem. Zdaj imajo poleg že omenjenih specializantov tudi razpise za nove, pri čemer pa gre za sistemsko urejanje, zato računa na to, da bodo ukrepi države pomagali reševati javne bolnišnice, za katere je še enkrat opozoril, da so nujno potrebne.