Tudi to je Slovenija: ker je zanosila in rodila, je ostala brez povišice in bonusa

Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo delavke zaradi nosečnosti, starševstva in zdravstvenega stanja. Podjetje jo je izvzelo iz splošnega povišanja plač in jo prikrajšalo pri letni nagradi za poslovno uspešnost. To je bilo neupravičeno in krši protidiskriminacijsko zakonodajo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Na zagovornika se je zaradi domnevne diskriminatorne obravnave obrnila zaposlena v podjetju iz kovinske industrije. Navedla je, da so vsi v podjetju razen nje prejeli obvestilo o sedemodstotnem povišanju plače. Prejela je le 0,53-odstotno povišico.

Zatrdila je tudi, da jo je podjetje slabše obravnavalo pri nagradi za poslovno uspešnost za leto 2022, saj ji je izplačalo nižji znesek, kot bi ji ga moralo.

Očitke so zavrnili

Podjetje je v postopku očitke o diskriminaciji zavrnilo, vendar zagovornik ni mogel upoštevati zagovora podjetja, da je bila zaposlena slabše obravnavana v primerjavi z drugimi zaradi slabega dela. Podjetje je namreč njeno poskusno delo ocenilo kot pozitivno, ob podaljšanju pogodbe za določen čas je sklenilo novo pogodbo z višjo plačo, nato pa jo je zaposlilo za nedoločen čas.

Podjetje v zvezi z izjavami o tem, da delavka ni dosegala rezultatov dela, ni predložilo nobenih elektronskih sporočil ali drugih zabeležk, ki bi kazale na to, da je dejansko delala slabo, so ocenili pri zagovorniku. Zaposlena pa je predložila elektronsko sporočilo, iz katerega izhaja, da so bile pogoste in daljše odsotnosti za vodstvo podjetja problematične tudi, ko so bile upravičene in posledica osebnih okoliščin, na katere zaposleni nimajo vpliva.

Zagovornik je zato ugotovil diskriminatorno obravnavo delavke pri povišanju plač vsem zaposlenim, ko je delavka prejela občutno nižje povišanje kot drugi. Med postopkom je podjetje delavki nakazalo preostanek te nagrade za leto 2022, zato je zagovornik v tem delu postopek ustavil.