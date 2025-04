Tamburice so jim ogrele dušo (FOTO)

V mestu penine in sejmov so na svoj račun prišli tudi ljubitelji tamburice. V avli OŠ Gornja Radgona je potekal Regijski festival tamburaških skupin in orkestrov iz Pomurja in Podravja. Na festivalu, ki ga je ob pomoči občine ter šole pripravil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in ki ga je povezovala Nika Škof, je ob odstopu ene od prijavljenih nastopilo pet skupin in orkestrov. Občinstvo je slišalo 15 lepih pesmi, ki so jim ogrele dušo.

Harmonični zvok

Strokovni spremljevalec je bil mag. Damir Zajec, dolgoletni tamburaš, vodja številnih orkestrov, seminarjev in delavnic. Pred zvokom tamburic sta prisotne pozdravili gostiteljici, v. d. ravnateljice OŠ Gornja Radgona Silva Vračko in radgonska županja Urška Mauko Tuš.

Tovrstna glasba je znana po tem, da poveže preteklost in sedanjost.

»Tamburica je inštrument z dolgo in bogato tradicijo, ki sega več stoletij nazaj v balkanske in vzhodnoevropske regije. Njena značilna zveneča in resonančna zvokovna barva je osnova za mnogo glasbenih žanrov, od ljudskih pesmi do modernejših skladb. Znana je po tem, da poveže preteklost in sedanjost z uporabo različnih tehnik, ki omogočajo, da vsak inštrument – od visokih in svetlih tonov do globljih in močnejših zvenov – ustvari bogat, harmoničen zvok. Na nocojšnjem regijskem festivalu bomo slišali različne tehnične in stilistične pristope pri igranju tamburic, ki bodo prikazali vse plati tega edinstvenega inštrumenta in vas popeljali skozi različne glasbene žanre. Ne glede na to, ali ste ljubitelji klasične tamburaške glasbe ali iščete nekaj novega, prepričana sem, da boste ta večer izkusili nepozabna doživetja,« je tamburico predstavila moderatorka Nika Škof.

Nastopili so Pomurski tamburaški orkester, Tamburaška skupina KUD Hoče, Tamburaški orkester Sveti Jurij ob Ščavnici, Tamburaška skupina KD Peter Dajnko Črešnjevci in Tamburaši hrvaškega kulturnega društva Lendava. Vsi so potrdili, da glasba prinaša okuse, vonje in občutke ter presega besede, s katerimi si prizadevamo opisovati življenje. Ob koncu večera sta predsednica sveta OI JSKD Gornja Radgona Slavica Kovačič in Silva Vračko nastopajočim podelili priznanja za sodelovanje in darilca.

Predsednica sveta OI JSKD Slavica Kovačič je priznanje predala tudi predsednici črešnjevskih tamburašev. FOTO: Oste Bakal

Simona Pirc Katalinič, vodja Pomurskega tamburaškega orkestra, je ponosna na svojo mlado skupino. FOTO: Oste Bakal