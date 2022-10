Kaj pred nedeljskimi volitvami sporoča državna volilna komisija? (VIDEO)

Državna volilna komisija (DVK) je na novinarski konferenci predstavila aktualne informacije v zvezi z bližajočimi se predsedniškimi volitvami. Pred novinarje sta stopila predsednik DVK Peter Golob in direktor Službe DVK Dušan Vučko.

Kot je uvodoma dejal Golob, volilna opravila potekajo normalno, brez posebnosti. Spomnil je, da je DVK najprej potrdila 8 kandidatov, eden od njih pa je kasneje vlogo umaknil. Kot je dejal direktor, ga žalosti razlog, zaradi katerega je kandidat vlogo umaknil.

Za glasovanje po pošti so po besedah Goloba prejeli 589 vlog. Kot opozarja, se danes izteče rok za glasovanje po pošti za vse tiste, ki jim je bila nepričakovano odvzeta prostost in tistim, ki so bili napoteni v bolnišnice ali druge zavode.

V torek se začne predčasno glasovanje, ki bo trajalo tri dni. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure.

V kolikor bo na predsedniških volitvah prišlo do drugega kroga, se bo ta odvil 13. novembra. Teden dni kasneje pa bodo lokalne volitve. 4. decembra bo potekal drugi krog županskih volitev.

Leta 2017 v prvem krogu 44-odstotna volilna udeležba

Kakšna bo volilna udeležba na predsedniških volitvah, si Vučko ni upal napovedati, je pa dejal, da se je leta 2017 prvega kroga udeležilo 44 odstotkov volilnih upravičencev, drugega kroga pa 42.

Sedmerica kandidatov, ki se bo 23. oktobra potegovala za najvišjo funkcijo v državi, ima za nagovarjanje volivcev časa še do petka do polnoči, ko se bo iztekla uradna volilna kampanja in bo nastopil volilni molk. Ta bo trajal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.