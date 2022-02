Beovićeva o tem, zakaj lahko test na drugi lokaciji pokaže drugačen rezultat (VIDEO)

V sredo so ob 8.702 PCR-testih in 120.515 hitrih antigenskih testih potrdili 16.654 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) je v Sloveniji trenutno 193.086 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je zaradi covida 19 hospitaliziranih 425 bolnikov, na intenzivnih oddelkih pa 108, je objavila vlada.

Na aktualna vprašanja v povezavi s trenutno epidemiološko situacijo je odgovarjala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

Po njenih besedah se bližamo vrhu števila novih okužb, »epidemija pa je v Sloveniji v polnem razmahu«. »Ko bomo dosegli vrh števila primerov, bo temu sledil vrh števila v bolnišnici,« opozarja. Raste tudi število tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje zaradi hujšega poteka covida 19. Dobra novica pa je, da se število bolnikov na intenzivni negi znižuje.

Na nekaterih točkah negativni, nato pozitivni

V Sloveniji prihaja tudi do primerov, ko je posameznik na neki točki testiranja negativen, ko pa mu drugje bris odvzamejo pravilno, test pokaže pozitivno. Beovićeva je prepričana, da bi ustreznost testirnih točk morala nadzirati zdravstvena inšpekcija. Izvajalcev je sicer veliko, ampak morajo vsi imeti registrirano zdravstveno dejavnost in jo izvajati na načine, kot so ti predpisani.

Po njenih besedah so hitri antigenski testi manj zanesljivi, zato ni nujno, da gre pri različnih rezultatih za problem odvzema, temveč je tu veliko dejavnikov, ki na to vplivajo. Nekje priporočajo tudi, da se test vzame tudi iz žrela. »Če se nekdo počuti bolnega ter je bil v stiku z okuženo osebo, je smiselno, da test ponovi,« še pravi Beovićeva.