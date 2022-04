Kaj je decentraliziran finančni sistem (DeFi) - Matjaž Škorjanc

Matjaž Škorjanc je ustanovitelj slovenskega podjetja NiceHash, vodilnega svetovnega ponudnika rudarjenja kriptovalut (tudi bitcoinov).

V prenatrpanem polju tehničnega žargona ste verjetno v zadnjem času vse pogosteje zasledili DeFi platforme. DeFi pomeni decentralizirane finance (angl. Decentralized Finance) in se nanaša na finančni sistem, ki je diametralno nasproten tradicionalnemu finančnemu sistemu.

V čem se decentralizirane finance (DeFi) razlikujejo od tradicionalnih

Decentralizirane finance (DeFi) se imenujejo tudi odprte finance.

Decentralizirane finance omogočajo porabo denarja, plačila in investiranje na enak način, kot to omogočajo digitalne valute (kot je bitcoin), in so prav tako dostopne vsakomur. Vendar pa gre v tem primeru za celoten finančni sistem, kot pravi Matjaž Škorjanc iz podjetja NiceHash.

O decentraliziranih financah je treba razmišljati kot o alternativnem finančnem sistemu, ki ga uporabljamo danes. Vsakič, ko bi na primer varčevali, najeli posojilo, trgovali ali sklenili zavarovanje, bi to potekalo prek odprtega računalniškega programa. Ta bi bil na voljo popolnoma vsakomur na svetu, ki ima internetno povezavo in pametni telefon.

Matjaž Škorjanc FOTO: Shutterstock

Finančni sistem, ki deluje brez osrednjega oz. centralnega organa

Matjaž Škorjanc pravi, da decentralizirane finance delujejo brez nadzora kakršnega koli osrednjega oz. centralnega organa, kar je v neposrednem nasprotju s tradicionalnim finančnim sistemom.

Namesto tega decentralizirane finance delujejo na podlagi samoupravljanja s peer-to-peer (P2P) tehnologijo (veriženje blokov in rudarjenje) in računalniškim programom, kot so pametne pogodbe.

Zdajšnji globalni finančni sistem seveda vodijo centralizirane finančne institucije, kot je ameriška centralna banka. To pomeni, da transakcije večine ljudi upravlja banka (tudi v Sloveniji) kot posrednik.

Decentralizirane menjalnice v primerjavi s tradicionalnimi finančnimi institucijami

Vsakič, ko na primer nekaj kupite na spletu s kreditno kartico, sta v verigi, še preden sredstva prispejo do prodajalca, vpleteni dve stranki – banka (bančni račun) in podjetje, ki izda kreditno kartico.

Matjaž Škorjanc pravi: »Decentralizirana izmenjava vrednosti vključuje uporabo digitalne valute, na primer bitcoinov, namesto kreditne kartice ali bančnega nakazila. S tem se izognemo stroškom transakcij, ki so povezani s transakcijami v fiat valutah, in omogočimo plačilo kjer koli na svetu, ne da bi bilo treba menjati valuto, transakcije pa so hitrejše od tradicionalnega bančništva. Platforme DeFi odpravljajo potrebo po vmesni banki. Tudi če je treba nakazati milijonov evrov.«

Matjaž Škorjanc FOTO: Shutterstock

Decentralizirano izposojanje brez odvisnosti od finančne institucije

Če si želite izposoditi denar pri tradicionalnih bankah ali ponudnikih finančnih storitev, morate dokazati, da ste kreditno sposobni in da imate sredstva za vračilo, preden vas sprejmejo kot stranko, pravi Matjaž Škorjanc.

Decentralizirano izposojanje bi delovalo s pomočjo pametnih pogodb in medsebojnih dogovorov. Na primer, pri DeFi posojilu bi se lahko po spletu s pametnimi pogodbami dogovorili neposredno s posojilodajalcem.

Kot navaja Matjaž Škorjanc iz podjetja NiceHash, bi z uporabo DeFi lahko denar poslali neposredno osebi prek virtualnega ekosistema, namesto da bi plačevali obresti banki.

Kako delujejo decentralizirane finance (DeFi)

Decentralizirani finančni sistem je za svoje delovanje odvisen od rudarske programske opreme, računalniškega programa, digitalnih valut, digitalnih valut samih in pametnih pogodb.

In čeprav mnogi ob razmišljanju o digitalnih valutah pomislijo na bitcoine in z njim povezano nestanovitnost (pogosto niha za več milijonov evrov naenkrat), bi večina decentraliziranih aplikacij namesto teh digitalnih valut uporabljala stabilne kovance, kot sta tether (USDT) in dai (DAI), pravi Škorjanc.

V nasprotju z bitcoinom so stabilni kovanci neposredno povezani s fiat valuto – najpogosteje je to ameriški dolar – in so zato veliko manj volatilni kot druge digitalne valute, npr. bitcoin (ki lahko niha za milijonov evrov).

Matjaž Škorjanc FOTO: Shutterstock

Kako delujejo pametne pogodbe

Izraz pametne pogodbe je lahko zavajajoč, saj ne odraža pogodbe iz resničnega sveta, ki jo uporabljajo finančne institucije, pravi Škorjanc.

Namesto tega je pametna pogodba decentralizirana aplikacija, ki obstaja z uporabo tehnologije veriženja blokov (blockchain).

Decentralizirane aplikacije so znane tudi kot dApps in trenutno obstajajo na številnih različnih verigah blokov (blockchain), kot je blockchain platforma Ethereum , kjer je lahko več kot milijon transakcij na dan. Vsaka od teh aplikacij DeFi je program, ki se sproži takoj, ko so izpolnjeni predhodno dogovorjeni protokoli DeFi – od tod izhaja opis pametna oz. samoizvršljiva pogodba.

Ali lahko izničite dejanja v DeFi aplikacijah

Pogoji, določeni v DeFi aplikacijah, so lahko na decentraliziranih borzah razmeroma preprosti, lahko pa vključujejo toliko podrobnosti, kolikor jih želita obe strani. Matjaž Škorjanc pravi, da se ti vpišejo tudi na verigo blokov (blockchain).

To pomeni, da ko je posel enkrat sklenjen v aplikacijah DeFi, ga ni mogoče preklicati. Kot preprost primer lahko opišemo dogovor med strankama, da se bodo sredstva prenesla vsakega 7. v mesecu. V tem primeru se bo pametna pogodba samodejno izvršila, dokler ne bo sklenjen ločen dogovor. dApps že uporabljajo stranke po vsem svetu, večinoma na platformi Ethereum.

Katere vrste dApps in DeFi produktov so trenutno na voljo

Za nepoznavalce se ideja o izposoji sredstev brez centraliziranih borz in vseh običajnih finančnih institucij, kot je banka, sliši kot nekaj iz daljne prihodnosti.

Tako zelo smo navajeni centraliziranega sistema delovanja finančnih storitev, da si je težko predstavljati finančne aplikacije, ki niso povezane z bančnimi računi, fiat denarjem ali tradicionalnimi obrestnimi merami.

Obstajajo decentralizirane finančne aplikacije ali aplikacije DeFi, ki ljudem omogočajo, da brez kazni posodijo denar prek stabilnih kovancev, zaslužijo obresti na kriptovalute, vzamejo decentralizirano posojilo, izmenjujejo digitalna sredstva in izvajajo avtomatizirane naložbene strategije.

Glavne razlike med DeFi produkti in tradicionalnimi finančnimi storitvami

DeFi aplikacij ne vodi podjetje in ekipa zaposlenih. Namesto tega je pogodba zapisana v kodi pametne pogodbe, ki je nameščena v verigi blokov (blockchain). Od tam se aplikacija samodejno izvaja prek ekosistema in mehanizma soglasja (angl. Consent mechanism).

To pomeni zelo malo interakcije ljudi. Seveda v resnici dApps aplikacije občasno potrebujejo popravke napak in nadgradnjo razvijalcev (majhna cena, ki jo je treba plačati, in majhna kazen).

Vse večje zanimanje za decentralizirane finančne ali DeFi aplikacije je razvidno iz nabora finančnih storitev, ki so trenutno že na voljo.

Matjaž Škorjanc FOTO: Shutterstock

Krepitev zaupanja uporabnikov z mehanizmom soglasja

Vse dejavnosti transakcij, ki se izvajajo s pomočjo tehnologije blockchain, so javne, da si jih lahko ogleda kdor koli in kjer koli.

To je glavna razlika med aplikacijami DeFi ter tradicionalnimi finančnimi storitvami in operacijskimi sistemi. Gradi zaupanje med uporabniki, saj ima vsakdo možnost razumeti, kako deluje. In ker transakcije niso povezane z identiteto v resničnem življenju, se ohranja zasebnost posameznika.

Druge pomembne razlike pri transakcijah z uporabo dApps

dApps so od začetka vedno globalne narave. To pomeni, da imajo vsi, ne glede na to, ali uporabnik živi v Franciji ali ZDA, enak dostop do enakih finančnih storitev DeFi za transakcije z digitalnimi sredstvi.

Seveda lahko v različnih državah veljajo nacionalne omejitve. Vendar pa izraz DeFi pomeni, da je tehnično na voljo vsem, ki imajo internetno povezavo, pravi Matjaž.

Aplikacije DeFi lahko ustvari kdor koli, prav tako pa jih kdor koli lahko tudi uporablja. V nasprotju s tradicionalnimi finančnimi operacijskimi sistemi pri decentraliziranih finančnih ekosistemih ni treba izpolnjevati obrazcev ali se ukvarjati z drugo birokracijo.

Škorjanc pravi, da opisano vliva optimizem, saj lahko namesto tega skupnost DeFi med seboj komunicira z uporabo pametnih pogodb iz lastnih denarnic za digitalna sredstva.

dApps ponujajo prilagodljivo uporabniško izkušnjo

Decentralizirane finančne aplikacije so dejansko odprti vmesniki aplikacijskih programov (angl. Application Program Interface – API), kar pomeni, da lahko aplikacijo izdela vsakdo.

Če uporabniku na primer ni všeč vmesnik decentralizirane zavarovalniške aplikacije, lahko zgradi svojo.

Lahko pa uporabi vmesnik tretje osebe, da zagotovi, da je decentralizirana zavarovalniška aplikacija po njegovem okusu.

Poleg tega je mogoče nove decentralizirane finančne aplikacije zgraditi z uporabo kombinacije drugih izdelkov DeFi, kot so decentralizirane borze, stabilni kovanci in podatki o napovedi trga, ter tako ustvariti popolnoma nov izdelek.

Matjaž Škorjanc FOTO: Shutterstock

Hitro rastoči sektor digitalnih sredstev

DeFi je trenutno eden najhitreje rastočih sektorjev digitalnih sredstev (tako kot rudarjenje digitalnih valut).

Vendar pa je to področje še vedno v povojih. Vsakdo, ki se odloča, ali naj se vključi v decentralizirano borzo ali pa v dApps, mora področje in posamezno borzo ali aplikacijo dodobra preučiti.

Tako kot vsak drug del kode so lahko tudi pametne pogodbe ranljive za izvršitev goljufive transakcije DeFi, bodisi zaradi napak bodisi zaradi zlonamernega vdora (upati je, da temu sledi kakšna kazen).

Izraz decentralizirane finance bo postajal vse bolj razširjen. Možno je, da bo v naslednjem desetletju svet videl, kako se bodo vsi možni finančni produkti in storitve, ki se trenutno uporabljajo, prenesli v ekosistem digitalnih sredstev, pravi Škorjanc.

Do zdaj smo videli posojila, izmenjavo sredstev, rudarsko programsko opremo, izdajanje sredstev, najemanje posojil in izvedene finančne instrumente, ki so bili vsi preoblikovani v digitalna sredstva. Matjaž Škorjanec meni, da bo zanimivo spremljati nadaljnji razvoj dogodkov.

O Matjažu Škorjancu iz podjetja NiceHash Matjaž je soustanovitelj in nekdanji tehnični direktor podjetja NiceHash. NiceHash je ustanovil v Sloveniji leta 2014, ko je na trgu rudarjenja digitalnih valut opazil vrzel za uporabniku prijazno mesto oz. odprti trg, na katerem bi sodelovali kupci in prodajalci računalniške moči za rudarjenje digitalnih valut (z možnostjo uporabe rudarske programske opreme). Matjaž je strokovnjak za programiranje in visoko usposobljen za tehnologijo veriženja blokov, operacijske sisteme, rudarsko programsko opremo in omrežja za rudarjenje digitalnih valut. Z Matjažem Škorjancem in njegovim trdim delom ter strokovnim znanjem je NiceHash iz majhnega projekta v Sloveniji postal največji globalni ponudnik na področju rudarjenja digitalnih valut. Matjaž Škorjanc trenutno opravlja naloge produktnega vodje v podjetju. Martin Škorjanc je aktualni izvršni direktor NiceHasha in še vedno tesno sodeluje z Matjažem pri razvoju programske opreme.

Naročnik oglasne vsebine je Igniyte