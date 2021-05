Kacin s soprogo na srečanju, Rosvita objavila fotografijo (FOTO)

Rosvita Pesek je objavila skupinsko fotografijo ob današnjem srečanju. FOTO: Zaslonski Posnetek, Twitter

Srečanje ob obletnici na Račjem jezeru leta 2005. FOTO: Blažž Samec, Delo



Peterle: Vse bi bilo drugače, če bi nam po nekaj dneh vojne zmanjkalo olja, sladkorja, moke

Tako pa je bilo na pikniku Peterletove vlade leta 2005. Na fotografiji prvi in takratni (2005) predsednik vlade Lojze Peterle in Janez Janša. FOTO: Blaž Samec, Delo

Pred 31 leti ...

8. aprila 1990 so v Sloveniji potekale prve demokratične volitve v takratno 240-člansko tridomno slovensko skupščino. Na volitvah v družbenopolitični zbor, najpomembnejši organ skupščine, je zmagala koalicija Demos, ki je dobila pravico sestaviti vlado. Ta je bila imenovana 16. maja 1990, vodil pa jo je Lojze Peterle.



Med novo oblastjo in opozicijo je vladalo nezaupanje, a so kljub temu dosegli načelen dogovor o osamosvojitvi. 6. decembra 1990 je skupščina sprejela zakon o plebiscitu, 23. decembra pa so državljani z veliko večino glasovali za samostojnost in neodvisnost Slovenije. 26. junija 1991 je Slovenija tudi uradno razglasila samostojnost in neodvisnost.



Zaradi vse večjih razhajanj v Demosu je DZ 14. maja 1992 izglasoval konstruktivno nezaupnico Peterletovi vladi ter izvolil novo vlado pod vodstvom Janeza Drnovška.



Člani prve demokratično izvoljene slovenske vlade so se danes ob 31. obletnici imenovanja vlade in 30. obletnici osamosvojitve Slovenije danes zbrali na Brdu pri Kranju. Pred 31 leti je bila v takratni skupščini potrjena Demosova vlada, ki je Slovenijo vodila po prvih demokratičnih volitvah aprila 1990. Vlado je takrat vodil 42-letni, ki je bil danes tudi slavnostni govorec.Današnjega srečanja na Brdu pri Kranju se je udeležila večina še živečih članov Demosove vlade s soprogami, srečanje je potekalo na Račjem otoku, kjer se je na sestanku 28. aprila 1991 Demos odločil za sklepni del osamosvojitve.Današnjo skupno fotografijo je na twitterju objavila televizijska voditeljica in zgodovinarka, ki je tudi avtorica knjige o tem, kako je 27-članska Demosova vlada gradila državo.S komentarjem na fotografijo se je med drugim odzval, ki je bil leta 1991 v vladi imenovan za republiškega sekretarja za informiranje. K fotografiji je zapisal: »V tridesetih letih od mandata se je 10 kolegov že poslovilo. Lepo je bilo, čeprav zelo zahtevno in težko. Spomini...«. Na dogodek je prišel s soprogoNa fotografiji je tudi, ki ga je vlada ravno te dni imenovala za vršilca direktorja Javne agencije za knjigo. Pred 30 leti je bil v Demosovi vladi imenovan za predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanj. Srečanja pa se ni udeležila Ruplova soprogaso nekateri opazili pod objavo. Prav tako na skupni fotografiji ni zdajšnjega predsednika vlade, ki je bil maja 1990 imenovan za republiškega sekretarja za ljudsko obrambo.Peterleta, ki je bil tudi slavnostni govorec, je spremljala soproga. »Ponosen sem, da sem imel priložnost in čast, da sem lahko izbral ekipo, ki je bila kos zgodovinski nalogi,« je o prvi slovenski vladi dejal Peterle. Kot je pojasnil, so delali v razmerah, v katerih se ni vedno dalo apriori računati na enotnost. »Vendar ne obžalujem nobene odločitve glede vlade, ki sem jo izbral,« je poudaril in dodal, da so vsi delali za skupno stvar.Niso pa se, kot je pojasnil Peterle, ukvarjali le z obrambo, temveč so imeli vsi resorji oziroma vsi ministri ob zavezi k projektu osamosvojitve nalogo, da razmišljajo o tem, kaj je treba postoriti. Pri tem je še posebej izpostavil gospodarski vidik in to, kako so poskrbeli za nove bistveno spremenjene pogoje za gospodarstvo, ki so se nato izkazali v dolgoletni gospodarski rasti in stabilnosti, ki sta trajali vse do leta 2008. Vlada se je pripravila tudi na drugih področjih. Med drugim je poskrbela za ustrezno oskrbo. »Prepričan sem, da če bi nam po nekaj dneh vojne zmanjkalo bencina, olja, sladkorja ali moke, bi tisti letaki, ki so jih spuščali na Slovenijo iz vojaških letal, in ki so napovedovali, da bo ljudstvo potegnilo z Beogradom, lahko imeli malce prav,« je dejal Peterle.