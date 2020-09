»Grozljivo je, ko ljudje prikrivajo, da je v njihovem gospodinjstvu nekdo pozitiven« (VIDEO)

Kacin o starših, ki strogo nasprotujejo uporabi mask za otroke:



Neuporaba mask mora biti medicinsko utemeljena. Za tiste, ki mislijo, da je covid izmišljotina, pa želim prvič, da ne bi zboleli, in drugič, da če le imajo v bližini koga, ki ga je prebolel, naj se najprej pogovorijo z njim. Mislim, da so take konkretne, človeške izkušnje res pravo sporočilo za tiste, ki živijo res v svojem balonu bogve kje. So del skupnosti in tako njihovo ravnanje ogroža vso skupnost.

Najprej kontaktirajte s svojim zdravnikom

Aktivnih več kot 9000 karantenskih odločb



Ministrstvo za zdravje je do četrtka skupno izdalo 62.650 karantenskih odločb, trenutno jih je aktivnih še okoli 9060. Od uvrstitve Hrvaške na rdeči seznam 22. avgusta so ob prestopu meje izdali okoli 8310 karantenskih odločb in okoli 750 odločb za visoko rizične tesne kontakte.



Nadzor nad spoštovanjem karantenskih odločb opravlja zdravstveni inšpektorat. Po zakonu o nalezljivih boleznih kršitelja ukrepa osamitve ali karantene kaznujejo z globo od 400 do 4000 evrov.



STA

Vladni govornik za covid 19je komentiral epidemiološko stanje v Sloveniji in naši okolici. Pravi, da uspešno zamejujemo vnos okužb iz tujine, saj imamo danes le tri vnose od drugod, nekaj primerov sicer še preiskujejo. Je pa vse več okužb neznanega izvora, kar pomeni, da se ljudje ali ne spomnijo, s kom so se družili, ali pa tega podatka ne želijo razkriti, kar še otežuje delo epidemiologov. Največ posameznikov, ki se ne spomnijo ali pa zavajajo epidemiologe, je v Ljubljani, na Savinjskem in Gorenjskem.»Grozljivo je, ko ljudje prikrivajo, da je v njihovem gospodinjstvu nekdo pozitiven,« je zgrožen Kacin. Omenil je primer nosečnice, ki noče sodelovati z epidemiologi, po naključju pa so izvedeli, da živi v gospodinjstvu s še eno osebo, ki se piše drugače, pa prav tako dela v šoli in je pozitivna že kar nekaj časa. Nosečnica je kljub temu svoja otroka pošiljala v šolo oz. vrtec. To je v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih tudi kaznivo in se lahko plača globa. Kacin je omenil še primer nosečnice, ki noče na virus testirati svojega otroka, pa človeka, ki se ne spomni, da je bil na praznovanju 50. rojstnega dne. Veliko okužb je tudi z neke sedmine. Po njegovem pa je pozitivno, da je kar nekaj ljudi med temi že v karanteni.Kacin je pohvalil epidemiologe, ki pogosto delajo preko svojih zmožnosti, prenašajo kričanje in zmerljivke pacientov. Pogosto spijo le po nekaj ur in delujejo za to, da bi rešili vso Slovenijo. Vse, ki so zboleli, in se za nazaj spomnijo koga, s komer so se družili, je pozval, da pokličejo svojega epidemiologa, da bo ta nato lahko kontaktiral s to osebo.Dotaknil se je tudi razmer v naši soseščini. Razmere v Italiji se v zadnjih dneh slabšajo, incidenca okužb v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je 27. Madžarska je zaprla svoje meje, na Hrvaškem se epidemiološka slika še naprej slabša, pred dvema dnevoma so presegli incidenco 92, danes so že blizu 100. Razmere v Avstriji so sicer boljše kot na Hrvaškem, v BiH pa so razmere že dolgo slabe, stvari nimajo pod nadzorom. Kacin je odsvetoval vsako pot tja: »Nastopil je trenutek, ko bi morali sorodniki med BiH in Slovenijo mnogo bolje uporabljati videopovezavo.«Napovedal je, da se bo vlada naslednji teden intenzivneje posvetila Madžarski in Avstriji. O tem, ali bo šla katera izmed teh dveh držav na rdeči seznam, bo odločala vlada. V ponedeljek bo v Ljubljani na obisku tudi avstrijski predsednik vlade, kar bo priložnost obeh predsednikov vlad, da se pogovorita, kako bi državi skupaj omejevali širjenje virusa.V zadnjem času se incidenca povišuje tudi v Sloveniji, s številko 24 smo še vedno 'rumeni'. Prihaja jesensko obdobje, ko je vsako leto več obolenj. Lokalni epidemiolog skupaj s šolo odloči, kakšen ukrep je najboljši, če kdo na šoli zboli. Odločitev epidemiologa je dokončna, je poudaril Kacin. Če otrok zboli, morajo starši najprej kontaktirati s svojim zdravnikom, ta pa se bo posvetoval z epidemiologom. Če je otrok pozitiven, je to razlog, da starši ostanejo doma, predvsem ker obstajajo velike možnosti, da tudi oni zbolijo. Upravičeni so do nadomestila.