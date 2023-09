Jožef stotič opravil plemenito dejanje in ne namerava odnehati (FOTO)

Predzadnji dan letošnjega avgusta je še kako plemenito in hvalevredno dejanje v murskosoboški bolnišnici opravil 62-letni Jožef Flisar iz Korovcev na Goričkem. Gospod je že stotič daroval kri, za kar so mu v bolnišnici iz vsega srca čestitali ter se mu, vključno s sekretarko Območnega združenja Rdečega križa Murska Sobota Aleksandro Nano Rituper Rodež, v imenu vseh, ki so ali pa še bodo kdaj potrebovali tovrstno pomoč, zahvalili.

»Želimo mu predvsem veliko zdravja,« so uvodoma sporočili iz regijske bolnišnice v Rakičanu pri Murski Soboti, kjer je jubilant prejel simbolična darila pa še priložnostno torto je razrezal.

Jožef Flisar je razrezal torto za stoto darovanje krvi.

Želimo mu predvsem veliko zdravja.

Dopusta ni nikdar koristil

Zanimivo je, da Jožef, čeprav je kri daroval že stotič, razen tistih prostih dni v JLA v službi ni nikoli prav zares koristil prostega dneva za to dejanje. Vse življenje je namreč delal v sosednji Avstriji in kri je daroval vedno, ko je bil na dopustu ali pa je bil kako drugače prost.

Nad darovanjem krvi se je navdušil v vojski.

Jubilant je dobil simbolična darila in slastno torto.

»Meni je glavno, da sem lahko komu pomagal, ne pa da bi bil prost. Vedno sem izbral dan, ko sem imel za to priložnost, in običajno sem kri daroval trikrat na leto. Zdaj ko sem se upokojil, bo veliko lažje in se bom lahko udeleževal organiziranih krvodajalskih akcij ali pa bom spet šel na oddelek za transfuzijo krvi v Splošni bolnišnici Murska Sobota. To bom počel, dokler mi bo služilo zdravje,« nam je po tokratnem častnem dejanju povedal Jožef in še odločno zatrdil, da nikoli ni niti za hip pomislil, da bi svojo krvno plazmo prodajal v sosednji državi.

Prvič je bilo v vojski

Sogovornik nam je zaupal, kako je bilo prvič. Bilo je leta 1980, ko je bil v vojski na Brionih. Vojaški tovariš se je hudo poškodoval in nujno so potrebovali kri štirih oseb, ki imajo krvno skupino 0 pozitivno. Šel je zraven in rešili so kolega, tako da so oddali kri »iz žile v žilo«, kot se je spominjal. To ga je tako navdušilo, da je še nekajkrat daroval kri v JLA, odtlej pa večinoma v bolnišnici v Murski Soboti, še več, doslej je daroval že skoraj 50 litrov te nenadomestljive tekočine.

Čestitke so oni dan kar deževale!

Vidno vesel je bil, ko mu je ob stotici takole mimogrede med prvimi čestital župan občine Cankova Danilo Kacijan, vesel pa je tudi dejstva, da se je njegov sin medtem navdušil nad krvodajalstvom in gre po njegovih stopinjah. Flisar ima zdaj, ko je v pokoju, neprimerno več časa za svoje konjičke, še zlasti se dobro znajde v gasilstvu, poudariti je treba, da je kot član PGD Korovci nastopil na dveh gasilskih olimpijadah, najprej na Finskem, potem pa še pri nas v Celju. Čas si krajša s kolesarjenjem pa tudi po gozdu se rad sprehodi, sploh kadar rastejo jurčki, lisičke, sivke, marele in druge gobe.