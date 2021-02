Jelinčič za rusko cepivo, odprtje lokalov in šolo za vse

Jelinčič za rusko cepivo in odprtje lokalov

Fajonova nima visokih pričakovanj, Bratuškova za pogovor

Predsednik republikeje voditelje parlamentarnih strank povabil na pogovor, kjer naj bi želel preveriti stališča o svojem predlogu, da bi bi bilo dobro, da bi stranke dosegle strinjanje o osredotočenju na spopad z epidemijo, okrevanje po njej in predsedovanje EU. Pri voditeljih je naletel na različne odzive.je pristala na pogovor,je prav tako napovedala prihod, a je bila do predsednika kritična, v Levici in LMŠ pa so povabilo zavrnili.»Sam institucijo predsednika republike spoštujem in verjamem, da bi moral vsakdo, ki jo zaseda, biti prvi varuh ustavnega reda in demokracije v državi, da bi moral zato biti prvi kritik vlade, ko in če ta presega svoja demokratična pooblastila. Vi pa že 10 mesecev molčite,« je Pahorju odgovoril koordinator Levicese je pogovora pri Pahorju že udeležil, so iz sporočili iz poslanske skupine SNS. Pogovor je po njihovih besedah potekal v največji meri v treh smereh, in sicer o cepljenju, sproščanju protikoronskih ukrepov in predsedovanju Slovenije EU.»V debati o cepljenju je bilo predstavljeno stališče, da je smiselno v Sloveniji uporabiti tudi rusko cepivo sputnik V, saj ameriški proizvajalec oziroma EU prek ameriških proizvajalcev in evropskih proizvajalcev ne more zagotoviti ustreznega števila odmerkov za zagotovitev cepljenja v Sloveniji,« so zapisali Jelinčičevi, ki dodajajo, da bi bilo smiselno, da bi oboleli otroci sodelovali pri pouku na daljavo, medtem ko bi zdravi lahko hodili v šole. Podpirajo tudi odprtje gostinskih obratov, in sicer z omejenim delovnim časom in upoštevanjem zaščitnih ukrepov.Predsednica SDje vabilo Pahorja na pogovor sprejela, a od pogovora nima visokih pričakovanj. Vsaj tako je zapisala v odgovoru. Meni namreč, da s to vlado enotnost ni mogoča, saj ni zaupanja. Opozorila je tudi na Pahorjevo odgovornost za sedanje stanje. Prvi korak k premostitvi sedanjih težav vidi v zamenjavi vlade.Predsednica SAB Bratuškova se bo udeležila pogovora pri Pahorju, na katerega je povabil vse vodje parlamentarnih strank. »Če se politiki v državi nehamo pogovarjati, je naslednji korak samo še poziv k nasilju. To je za nas nedopustno in mi bomo neprestano težili k iskanju najboljših rešitev za ljudi,« je zapisala.