Jedli so pri predsednici države. Preverili smo, kdo od poslancev je prišel in kdo je manjkal ... (FOTO)

V ponedeljek zvečer je predsednica države Nataša Pirc Musar gostila poslance državnega zbora na prednovoletnem kosilu. Zanimalo nas je, kakšen je bil program kosila, ali so bili vabljeni vsi poslanci in koliko se jih je srečanja udeležilo. Zanimal nas je tudi jedilnik in koliko časa je trajalo druženje oziroma ali je bila predsednica zadovoljna z vzdušjem pri obedu.

Skopa pojasnila urada predsednice republike

Odgovor iz predsedničinega urada je bil skop. Takole so nam pojasnili:

»Predsednica Republike Slovenije je ob zaključku iztekajočega se leta priredila kosilo, na katero je povabila vodje poslanskih skupin v Državnem zboru, predstavnika narodnih skupnosti ter nepovezani poslanki in nepovezana poslanca. Namen srečanja je krepitev dialoga in spoštljivega sodelovanja med predsednico republike ter poslankami in poslanci v Državnem zboru, zato je bila v ospredju pogovora vsebina, ne kulinarika. Obrok so, kot je običajno na večini protokolarnih dogodkov v Republiki Sloveniji ne glede na to, kdo je prireditelj, pripravili sodelavci JGZ Brdo.«