Je to mogoče? Do polnega tanka v nekaj minutah

V ospredje prihajajo tudi zaradi nepredvidljivega trga energentov in nihanja cen. Z uporabo teh virov lahko postanemo konkurenčnejši, saj se zmanjša odvisnost od uvoza.

Po vsem svetu raste proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn, ki naj bi po napovedih Mednarodne agencije za energijo IEA do leta 2027 postale prvi vir elektrike. Po drugi strani pa se predvideva, da bo do leta 2050 kar 48 odstotkov vse evropske energije proizvedene iz sončnih elektrarn. V tej zgodbi pridejo v ospredje energetska podjetja, ki z vlaganjem v proizvodne objekte družbi pomagajo pri zelenem prehodu in večji energetski neodvisnosti.

