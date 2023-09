Je strokovni direktor NIJZ vzel na piko Fafangla? Ocena, ki jo je dobil, je zmotila tudi Janšo

Mario Fafangel je bil v času covid krize eden izmed tistih, ki je znal pomiriti javnost, povedati stvari na jasen in razumljiv način. Kot vodja posvetovalne skupine je bil med bolj izpostavljenimi in ves čas pod drobnogledom politike in javnosti. Marca je napovedal, da se umika, da zapušča mesto predstojnika Centra za nalezljive bolezni in da se bo znotraj NIJZ posvetil drugim nalogam.

Čeprav je bil deležen številnih pohval in zahval, pa očitno z njegovim delom ni bil najbolj zadovoljen novi strokovni direktor NIJZ. Fafangel je namreč na omrežju X razkril, da je Ivan Eržen njegovo delo v času vodenja Centra in posvetovalne skupine covid-19 ocenil z najnižjo možno oceno, in sicer z enko.

»Očitno sem nekaj delal prav,« je dodal Fafangel in pripisal ključnik skupaj zmoremo.

Objava je mnoge presenetila. Med komentatorji se je oglasil tudi Leon Cizelj, znanstvenik, ki je zaposlen na Institutu Jožef Stefan, ki je zapisal tako: »To je predzadnja faza projekta: kaznovanje zaslužnih. Sledilo ji bo še nagrajevanje neudeleženih. Mario, v mojih očeh si deloval odlično. Najlepša hvala za vse in vse dobro v prihodnje!«

Ocena, ki jo je dobil, je zmotila tudi predsednika opozicijske SDS. Janez Janša je zapisal, da »lahko samo molimo, da ob tej 'kihajmo v rokav' stroki, ki je spet ''osvobodila' NIJZ, naše ljube ne zadene nov val covida-19 ali nova pandemija«.

Z vprašanji, zakaj se je odločil za takšno oceno in ali jo lahko utemelji, smo se obrnili na strokovnega direktorja NIJZ. Njegove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.