Je sluzasto morje povzročil puščavski pesek? Ena stvar bi lahko poskrbela, da bi sluz odšla

»Naj že razpiha to zdrizasto sluz, da ne bo to edina tema na slovenski obali!« je nekdo dejal in roteče pogledoval v nebo. Ki je, tudi glede na meteorološke napovedi, napovedovalo skorajšnjo burjo, ki bi lahko odpihnila to rjavkasto sluz vzdolž naše obale, saj spravlja v slabo voljo predvsem turistične delavce, ribiče in kopalce. Tisti najbolj pozorni so že pred 10 dnevi opazili pojav sluzenja morja, to se zgodi na vsakih nekaj let. Običajno se začne sluz kopičiti v globljih slojih, nakar se pojavi še na površini. Vetrovi in površinski tokovi jo namreč čez dan zanesejo proti obali, tam pa se ...