Je na vidiku prvi vojak Slovenije? Ti dve imeni se omenja

Danes imajo naše poslanke in poslanci, pa tudi ministrice in ministri s premierjem Robertom Golobom na čelu precej deloven dan: parlament bo na izredni seji obravnaval novelo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, glede na opozarjanje pravosodne ministrice Andreje Katič o alarmantnem stanju v slovenskem zaporskem sistemu pa je pričakovati pestro razpravo vladajočih in opozicije o začasnih ukrepih, ki bi reševali prostorsko in kadrovsko stisko v zaporih.

Kadrovsko in prostorsko stisko v zaporih bi reševali s posodobljenim zakonom. FOTO: Aleš Černivec

Pestro bo tudi na delovnem sestanku koalicije, Golob je namreč razkril, da se bodo predsedniki vladajočih strank in vodje poslanskih skupin pogovarjali tudi o kadrovski sestavljanki.

Črnčec in Sajovic

Najbolj pereče je trenutno vprašanje obrambnega ministra, položaj je nezaseden že dobra dva meseca, odkar je Marjan Šarec vzel slovo od sodelavcev na ministrstvu ter se odpravil bruseljskim izzivom naproti. »Verjamem, da bomo takoj po počitnicah že imeli znano ime kandidata,« je takrat dejal premier, ki je začasno (najdlje pa za tri mesece) prevzel še obrambni resor. Nato je napovedal, da dobimo novega prvega vojaka do konca poletja – ki bo čez teden dni tudi uradno ugasnilo.

2 MESECA že nimamo obrambnega ministra.

Čigavo ime bodo slišali, še ni znano: ob državnem sekretarju Damirju Črnčecu se v ugibanjih omenja tudi vodjo poslanske skupine Boruta Sajovica, slednji govoric do zdaj ni komentiral. Golob pa je prejšnji teden na nacionalni TV potarnal, da je velikokrat deležen očitkov, da najprej govori z mediji, šele potem s partnerji, zato »mi verjemite, da se bom tokrat držal načela, da bom o tem najprej obvestil koalicijske partnerje, potem pa vse skupaj«.

Verjamem, da bomo takoj po počitnicah že imeli znano ime kandidata.

Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Borut Sajovic ne komentira govoric, da bo prevzel obrambno ministrstvo. FOTO: Blaž Samec

»Kategorija kadrovskih vprašanj,« kot je tematiko današnjega vrha vodij koalicije poimenoval Golob, pa bo (mimo oči javnosti) preverila podporo drugi ministrici. Dasiravno je interpelacija Emilije Stojmenove Duh v državnem zboru predvidena šele na redni seji naslednji ponedeljek in je podpora Svobode (še) nevprašljiva, pa naj bi koalicijski partnerici po nekaterih napovedih pričakovali dodatna pojasnila Stojmenove Duh, ki jo je obremenilo revizijsko poročilo računskega sodišča: pri nakupu 13.000 računalnikov njeno ministrstvo za digitalno preobrazbo ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Predsednik SD Matjaž Han je napovedal, da bodo svoje stališče povedali po današnjem koalicijskem pogovoru.