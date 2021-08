Javni poziv: Študij naj poteka v prostorih fakultet, uveljavi naj se PCT-pogoj

Podpisniki poziva so:

Rektorska konferenca Republike Slovenije

predsednik Rektorske konference in rektor UM

prof. dr. Zdravko Kačič



podpredsednik Rektorske konference in rektor UL

prof. dr. Igor Papič



članica Rektorske konference in rektorica UP

prof. dr. Klavdija Kutnar



član Rektorske konference in rektor UNG

prof. dr. Danilo Zavrtanik



Visokošolski sindikat Slovenije

predsednik

doc. dr. Gorazd Kovačič



Študentska organizacija Slovenije

predsednik

Andrej Pirjevec



Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

glavni tajnik

Branimir Štrukelj



Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije

podpredsednik

Bojan Ravnikar

»Način izvajanja študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022 mora biti drugačen, kot v preteklem letu in pol, saj imamo tokrat, za razliko od prejšnjih študijskih let, ki jih je zaznamovalo zaprtje visokošolskih zavodov zaradi razglašene epidemije, rešitev, ki je do sedaj ni bilo. To je ustrezna precepljenost, s katero lahko zagotovimo nemoten potek pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov, za posamezne skupine pa še vedno obstaja možnost testiranja,« pišejo (nelektorirano) v javnem pozivu, objavljenem na strani Univerze v Ljubljani na facebooku. Nadaljujejo, da si bodo podpisniki prizadevali, da se »tako kot v ostalem javnem življenju tudi na univerzah upošteva pravilo PCT, s čimer se ukrepi za varovanje zdravja omilijo, za samo izvedbo pedagoškega procesa pa to pomeni lažje načrtovanje ter izvedbo, ki bi lahko skozi celotno študijsko leto 2021/22 potekala kontinuirano v prostorih fakultet«.»S tem javnim pozivom pozivamo vse pristojne, da takoj odločijo, da ostanejo visokošolski zavodi odprti za vse tiste, ki ustrezajo kategorijam PCT, in se jim zagotovi nemoten dostop do prostorov fakultet za izvedbo pedagoškega, raziskovalnega in delovnega procesa, hkrati pa se omogoči tudi brezplačno testiranje zaposlenih in študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev PC.«Pričakujejo tudi, da bodo univerze obravnavane kot prioriteta za izvedbo investicij, in sicer tako v nove stavbe, kot v tem trenutku za ureditev ustreznega prezračevanja, ki pomeni dolgotrajno pozitivno rešitev tudi za širjenje drugih obolenj: »Na univerzah bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi se lahko študijsko leto 2021/2022 izvajalo v predavalnicah, zato ponovno pozivamo zaposlene in študente k cepljenju, četudi se moramo zavedati, da je to v Republiki Sloveniji prostovoljno.«