Janševa vlada za uvedbo položaja strokovnega direktorja NIJZ

Vlada predlaga uvedbo položaja strokovnega direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je razvidno iz predloga sprememb sklepa o ustanovitvi NIJZ, objavljenega med vladnimi gradivi v obravnavi. Strokovnega direktorja bi za štiriletni mandat imenoval in razreševal svet zavoda na podlagi javnega razpisa.



Strokovni direktor bi zavoda vodil strokovno ter raziskovalno in izobraževalno delo zavoda. Odgovoren bi bil za strokovnost dela zavoda, za uresničevanje strokovnega razvoja in raziskav ter strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi doma in v tujini, je razvidno iz predloga sprememb sklepa o ustanovitvi NIJZ.



Glede na vladni predlog pa bi sedanji direktor postal generalni direktor zavoda.



Z uvedbo položaja strokovnega direktorja NIJZ bi nastale finančne posledice v višini stroškov zaposlitve. Glede na podatke za uvrstitev strokovnega direktorja zavoda v 56. plačni razred bi ti znašali 40.304 evrov za strošek plače od maja do decembra 2021, v letu 2022 pa 60.466 evrov. Sredstva bi zagotovili znotraj finančnega načrta ministrstva za zdravje za izvajanje javne službe na NIJZ.



Za strokovnega direktorja NIJZ bi lahko imenovali kandidata, ki ima med drugim specializacijo s področja javnega zdravja oz. socialne medicine, epidemiologije ali higiene oz. drugo primerljivo podiplomsko izobrazbo z naštetih področij ter ima najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja strokovnega vodenja. Mandat strokovnega direktorja NIJZ bi trajal štiri leta, po poteku mandata pa bi strokovni direktor lahko bil ponovno imenovan.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: