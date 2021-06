Janša: Vlada bo obiskala vse slovenske regije

Spregovoril tudi o epidemiji

Predsednik vladese je v soboto zvečer udeležil osredje slovesnosti ob 30. obletnici slovenske državnosti Občin Bovec, Kobarid in Tolmin, na kateri je bil tudi slavnostni govornik, so sporočili z vlade. V slavnostnem govoru je spregovoril o 30. obletnici slovenske državnosti.Janša je opozoril, da se je čas pred 30 leti dobro spominjati, tudi zaradi naukov, ki izhajajo iz tistega časa. Slovenija je bila v času osamosvajanja sama, vendar je kljub temu, zaradi odločitve na plebiscitu vztrajala. »Zelo malo držav na svetu je nastalo na takšen način, da so jih ljudje izglasovali na plebiscitu in to s takšno večino.« Izpostavil je, da je Slovenija pred 30 leti zmagala s pametjo. »Na mnogih križiščih in na različnih nivojih se je bilo treba odločiti, ali bo šlo tako ali drugače.« Ob tem je dejal, da vse odločitve niso bile vedno idealne in stoodstotne, velika večina pa je bila pravilnih. V govoru je spomnil tudi na besede, ki je na dan razglasitve plebiscita dejal: »Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.«Janša je dejal še, da se vlada zaveda, da so lokalne skupnosti, mesta in občine sestavni del slovenskega državnega mozaika. Razkril je tudi, da bo vlada v prihodnjih mesecih obiskala vse slovenske regije, že v naslednjem tednu Podravje.V govoru je predsednik vlade spregovoril tudi o epidemiji: da se je izkazalo, da so v krizi občine, župani in občinski štabi za civilno zaščito tisti, ki operativno rešujejo krizo. Trenutna epidemiološka situacija je dobra, bodo pa, kot je dejal premier, čez poletje še vedno nujni previdnostni ukrepi.