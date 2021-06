Protestniki zmotili proslavo, minister Hojs popenil

Policisti ugotovili 14 kršitev

Ob 30. obletnici Slovenije je bila na Trgu republike državna proslava , ki se je udeležil domači politični vrh, pa tudi gostje iz tujine. A brez delitev in sporov tudi tokrat ni šlo, saj so predstavniki strank SD, LMŠ in Levica udeležbo na proslavi protestno odpovedali. Poslancistranke in Levice so proslavljali na Prešernovem trgu, kjer se je zbralo tudi večje število protestnikov.Neprijavljeni shod se je na Prešernovem trgu končal približno ob 21. uri, okoli 200 protestnikov pa se je po navedbah ljubljanske policije odpravilo proti križišču Šubičeve in Slovenske ceste. Tam so žvižgali in trobili, kar se je očitno slišalo tudi na Trg republike, kjer je potekala državna proslava. To je notranjega ministratako razjezilo, da se je oglasil na twitterju, za incident pa okrivilŠarca in. Označil jih je celo za huligane.Svoje mnenje je povedal tudi nekdanji minister: »Tistim, ki so včeraj zvečer žvižgali in trobili med pregledom častne čete slovenske vojske, med intoniranjem slovenske himne, med molitvijo za domovino in med minuto molka za padle v boju za Slovenijo, se lahko reče drhal, ulica ... To ni žalitev, to je opis.«Pri varovanju neprijavljenega shoda so policisti do sedaj ugotovili kršitev po zakonu o javnih zbiranjih in vodijo prekrškovni postopek zoper organizatorja. Med shodom na Prešernovem trgu je bilo ugotovljenih 14 kršitev zakona o javnem redu in miru (13 oseb je bilo pridržanih za čas shoda). Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo. V času in na območju prireditve na Trgu Republike niso zaznali kršitev.