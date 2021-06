Janša: Ta napad bi bil za Slovenijo hujši od pandemije

Premier Janez Janša je v nagovoru na posvetu slovenske diplomacije na Brdu pri Kranju govoril o ključnih izzivih pred Evropsko unijo v naslednjem obdobju. Sprva, kot je dejal, se mora EU postaviti nazaj na noge po pandemiji covida-19 in si zastavi strateške cilje, del katerih je tudi širitev unije na Zahodni Balkan.

Janša: Če se ne širi EU, se širi nekdo drug

Janša, ki je diplomatski zbor nagovoril drugi dan posveta, je poudaril, da je vprašanje širitve za Slovenijo še posebej pomembno, saj je blizu te regije. Širitev je po njegovih besedah strateški odgovor tudi na varnostne izzive. Kot je dejal, bo treba priti do spoznanja, da če se na evropski celini ne širi EU, se širi nekdo drug, kar lahko vidimo na Balkanu in vzhodni soseščini. Kot primer je izpostavil Turčijo, ki da z nekaterimi svojimi politikami na Balkanu »podstavlja noge med vrata« širitvi. »Dlje kot bo EU oklevala s spoznanjem, da je širitev strateški odgovor na strateške izzive, večji bo problem,« je opozoril.



Pandemija je po Janševih besedah spremenila marsikaj v mednarodnih odnosih, predvsem pa je pospešila določene trende, ki so bili že v teku. Globalna gospodarska slika kaže, da so se zgodile velike razlike med glavnimi igralci v svetu in to bo te trende še pospešilo, je poudaril.

Janša: Pandemija odplaknila iluzijo, da je svet globalen

Kot je dejal, je pandemija odplaknila iluzije, da je svet globalen in da česar nimaš doma, lahko ceneje dobiš iz kateregakoli dela sveta. Za kritično infrastrukturo se je lani jasno izkazalo, da to ne drži, je dejal.



Opozoril je, da v EU ni bila nobena država pripravljena na pandemijo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je oceno pripravljenosti leta 2017 pripravila tudi za Slovenijo, vendar tega ni nihče jemal resno, zato na začetku ni bilo zaščitne opreme in pravih odgovorov na epidemijo, je spomnil.



Izrazil je upanje, da je pred EU obdobje, ko bomo premagali pandemijo, brexit pa bo počasi postal zgodovina.

Janša: Kibernetski napad hujša nevarnost kot pandemija

Janša se je v govoru dotaknil tudi kibernetske varnosti. Opozoril je, da se posamezne države EU ne morejo dovolj učinkovito soočiti z realnimi grožnjami, ki so jih deležne vsak teden, zato mora unija zgraditi skupni požarni zid za boj s to grožnjo. Ob tem je opozoril, da je kibernetski napad lahko hujša nevarnost za državo kot pandemija.

