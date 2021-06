Janša spregovoril o grožnjah s smrtjo

Šarec: Morda bi res morali imeti lustracijo



Mesec bo na protestih

Nekaj dni pred 30. obletnico osamosvojitve Slovenije je RTV Slovenija predvajala pogovor voditeljas predsednikom vlade, sledil je pogovor s predsedniki nekaterih opozicijskih strank,(SD),(SAB),(LMŠ) in(Levica), ki ga je vodilaJanša je ob vprašanju voditelja, ali je (politično) bilo bolj vroče pred 30 leti, ko se je Slovenija osamosvajala od nekdanje Jugoslavije, ali pa danes ocenil, da so bili pred 30 leti »bistveno bolj usodni, neponovljivi časi« kot danes. Glede kakovosti političnega dialoga pa razlik ni, meni in navedbe o politični enotnosti označuje kot slab mit. Smo pa imeli enotnost naroda, kar je bil ključen dejavnik osamosvojitve.Vsakodnevni politični boj je lahko oster, a ko gre za nacionalne interese in ključna vprašanja, kot je bila takrat osamosvojitev ali pa v zadnjem času boj z epidemijo, bi bilo potrebno stati skupaj, je poudaril. Dodal je, da »grožnje s smrtjo, ki jih danes poslušamo, smo poslušali tudi takrat. Izrekali so jih predvsem v Beogradu, v vrstah jugoslovanske armade, ter v vrstah tistih, ki so bili izraziti nasprotniki slovenske osamosvojitve. Zdaj pa je to nekako postala neka folklorna govorica levega političnega pola.«Epidemijo se je izkoriščalo za rušenje vlade, je Janša na kratko hotel končati debato o tem, ali bi morala vlada bolje komunicirati epidemiološke ukrepe med epidemije covida 19. »Pokažite mi en epidemiološki ukrep, s katerim si je vlada utrdila oblast,« je izzval voditelja, ko je ta dejal, da številni situacijo vidijo ravno obratno.Šarec je priznal, da bi morda res morali narediti lustracijo, »kajti nekateri, ki so se spremenili iz komunistov v demokrate, so tudi imeli škarje in platno v rokah,« zato smo morda tam, kjer smo. Napovedal je, da se bo udeležil državne proslave le v DZ, neudeležba na preostalem delu državne proslave pa da bo njegovo politično stališče; dokler v državni ni vse v redu in bodo proslavo varovali kordoni policije, taka proslava zagotovo ni ljudska, je dejal.Fajonova je primerjala fotografiji izpred 30 let ob razglasitvi neodvisnosti in lani ter napovedala, da bo odvisno, kaj se bo dogajalo te dni, udeležila proslave, saj je domovina ena sama. Mesec je napovedal, a se bo udeležil protesta. Glede osamosvojitev države pa je dejal, da tega ne bi označil »za nek ultimativen dogodek v slovenski zgodovini. 9. maj 1945, zmaga nad nacizmom in fašizmom ni nepomemben,« je dejal. Koordinator Levice je o Janši dejal, da je govoril zelo umirjeno, da se je očitno naučil, da je pomembno, kako govori in ne kaj govori.Bratuškova je poudarila, da bo proslava proslava države in ne te vlade, zato da na njej bo. Opozorila je, da nas po koronakrizi zagotovo čaka finančna kriza ter da velika proračunska luknja ni zdrava.Fajonova je ocenila, da je opozicija doslej uspešno delovala in upa, da bo zamenjava predsednika Desusa prinesla nove spremembe na političnem parketu.Tej vladi ni pomoči, je Šarec odgovoril na vprašanje, ali bi bila opozicija pripravljena pomagati pri prepričevanju ljudi, naj se cepijo proti covidu 19.