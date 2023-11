Janša o Golobovem padcu priljubljenosti: V nervozi iščejo zamenjavo

Rezultati nove ankete Mediane, ki smo jo napovedali že v soboto, niso naklonjeni Robertu Golobu in njegovi vladi. Skoraj 54 % vprašanih delo vlade ocenjuje negativno (oktobra je bilo takšnih 42,1 %), srednje 26,6 % (oktobra 34,1 %), pozitivno pa 18,4 % (oktobra 22 %). Golob pa je doživel tudi velik padec ocene priljubljenosti. Padel je iz šestega na predzadnje 19. mesto. Pred njim je tudi njegov politični konkurent Janez Janša, ki je pristal na 12. mestu. Slednji se je na družbenem omrežju X obregnil ob delo vlade.

»Centri moči, katerih obstoj se niti ne skriva več, v veliki nervozi iščejo zamenjavo za PV Goloba. S tem hočejo podaljšati oblast nesposobne koalicije ter pridobiti čas za ustvarjanje »novega« obraza,« je bil prvak stranke SDS oster v svojem zapisu. Kdo bi bil ta novi obraz, ni zapisal.

Ustavne spremembe

Po njegovem mnenju so ključni politični cilj ustavne spremembe. »Zamera, jeza in bes osrednjega centra moči je še narasel po zadnjem konfliktu med #Svoboda in @NovaSlovenija. S tem je namreč ogrožen njihov ključni politični cilj tega mandata: Ustavne spremembe, s katerimi želijo cementirati imenovanje sodnikov brez javnosti, spremeniti volilni sistem po volji tranzicijske levice ter uvesti možnost selektivnega odločanja na @UstavnoSodisce,« je zapisal v nadaljevanju.

Opozarja na težavno prihodnost. Kot pravi, lahko »pričakujemo vse prej kot stabilno okolje za potrebne reforme in obnovo po avgustovski ujmi.« Opozoril je tudi, da bo čas, ki je pred nami, nevaren, saj da je, kot pravi, zunanje okolje nestabilno. »Slovenija tudi zato nujno potrebuje strateško stabilizacijo notranjih razmer,« pravi in dodaja, da so pot do te rešitve volitve in nato oblikovanje nove vlade.